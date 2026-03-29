9 Tanda Anda Berurusan dengan Pria Berkualitas Rendah Meski Dia Tampak Sukses Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era modern, kesuksesan sering kali diukur dari hal-hal yang terlihat: karier cemerlang, penghasilan tinggi, gaya hidup mewah, atau jaringan sosial yang luas. Namun, menurut psikologi, kualitas seseorang—terutama dalam hubungan—tidak bisa dinilai hanya dari pencapaian eksternal.
Banyak pria yang tampak “sempurna” di luar, tetapi memiliki karakter yang justru merusak hubungan secara emosional.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (27/3), terdapat sembilan tanda bahwa Anda mungkin sedang berurusan dengan pria berkualitas rendah, meskipun dia terlihat sukses di mata orang lain.
1. Kurang Empati Terhadap Perasaan Anda
Salah satu indikator utama kualitas seseorang adalah kemampuannya untuk berempati. Pria berkualitas rendah sering kesulitan memahami atau menghargai perasaan orang lain.
Ia mungkin:
Menganggap emosi Anda berlebihan
Mengabaikan kebutuhan emosional Anda
Tidak hadir saat Anda butuh dukungan
Secara psikologis, ini menunjukkan kecerdasan emosional yang rendah—faktor penting dalam hubungan jangka panjang.
2. Terlalu Fokus pada Citra, Bukan Karakter
Pria seperti ini sangat peduli dengan bagaimana dia terlihat di mata orang lain, tetapi tidak terlalu peduli dengan siapa dirinya sebenarnya.
Tanda-tandanya:
Obsesi pada status sosial
Selalu ingin terlihat “sempurna”
Tidak konsisten antara ucapan dan tindakan
Psikologi menyebut ini sebagai “self-presentation bias”, di mana seseorang lebih fokus membangun citra daripada memperbaiki diri.
3. Tidak Bertanggung Jawab Secara Emosional
Dia mungkin sukses dalam pekerjaan, tetapi tidak mampu mengelola emosinya sendiri.
Contohnya:
Menyalahkan orang lain saat terjadi konflik
Sulit mengakui kesalahan
Menghindari pembicaraan serius
Pria berkualitas tinggi justru mampu mengakui kesalahan dan bertumbuh dari konflik, bukan lari darinya.
4. Manipulatif Secara Halus
Manipulasi tidak selalu terlihat jelas. Dalam banyak kasus, pria berkualitas rendah menggunakan taktik halus seperti:
Gaslighting (membuat Anda meragukan diri sendiri)
Silent treatment
Membuat Anda merasa bersalah tanpa alasan jelas
Menurut psikologi, ini adalah bentuk kontrol emosional yang dapat merusak kesehatan mental pasangan.
5. Tidak Konsisten (Hot and Cold)
Hari ini dia sangat perhatian, besok tiba-tiba menjauh tanpa alasan.
Perilaku ini menciptakan:
Kebingungan emosional
Ketergantungan
Rasa tidak aman dalam hubungan
Ini sering dikaitkan dengan pola keterikatan tidak aman (insecure attachment), yang bisa berdampak besar pada kualitas hubungan.
6. Menghindari Komitmen yang Jelas
Meski sudah lama bersama, dia:
Tidak memberikan kejelasan arah hubungan
Menghindari pembicaraan masa depan
Selalu punya alasan untuk “menunda”
Kesuksesan finansial tidak berarti dia siap secara emosional untuk berkomitmen.
7. Menganggap Hubungan sebagai Transaksi
Pria berkualitas rendah sering melihat hubungan sebagai “timbal balik” yang kaku.
Contoh:
Menghitung apa yang dia beri vs apa yang dia terima
Memberi hanya jika ada keuntungan
Kurang tulus dalam perhatian
Padahal, hubungan sehat dibangun atas dasar ketulusan, bukan perhitungan.
8. Merendahkan Orang Lain Secara Terselubung
Perhatikan bagaimana dia berbicara tentang orang lain.
Jika dia:
Sering meremehkan orang
Suka membandingkan
Merasa dirinya lebih unggul
Ini bisa menjadi tanda insecurity yang disamarkan dengan arogansi.
Psikologi menunjukkan bahwa orang yang benar-benar percaya diri tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa berharga.
9. Anda Sering Merasa Lelah Secara Emosional
Ini mungkin tanda paling jujur.
Jika Anda:
Sering merasa lelah setelah berinteraksi dengannya
Merasa tidak cukup baik
Selalu harus menyesuaikan diri
Kemungkinan besar, Anda sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat.
Tubuh dan emosi Anda sering kali “tahu” lebih dulu sebelum pikiran menyadarinya.
Penutup
Kesuksesan luar tidak selalu mencerminkan kualitas batin. Dalam hubungan, yang lebih penting adalah:
Kedewasaan emosional
Konsistensi
Empati
Integritas
Pria berkualitas tinggi mungkin tidak selalu paling mencolok di permukaan, tetapi mereka memberikan rasa aman, dihargai, dan didukung secara emosional.