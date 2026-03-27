Bukan Sekadar Suka Hewan: 11 Tanda Pria Ini Punya Hati Besar Saat Bersama Hewan Peliharaanmu

Ilustrasi delapan manfaat mengejutkan dari adopsi hewan peliharaan yang mungkin tak terduga
JawaPos.com - Dalam hubungan, sering kali kita fokus pada bagaimana seseorang memperlakukan kita, tetapi lupa memperhatikan bagaimana ia memperlakukan hal-hal yang kita cintai.
Padahal, sikap terhadap hal kecil—termasuk hewan peliharaan—bisa mengungkap banyak tentang karakter asli seseorang.
Bagi banyak orang, hewan peliharaan bukan sekadar teman, tetapi bagian dari keluarga.
Karena itu, cara pasangan berinteraksi dengan mereka bisa menjadi indikator penting tentang empati, tanggung jawab, dan keseriusan dalam hubungan.
Seperti yang diungkap oleh YourTango, ada beberapa perilaku pria di sekitar hewan peliharaan yang bisa menjadi “lampu hijau” besar bahwa ia adalah pasangan yang layak dipertahankan—bahkan untuk jangka panjang.
1. Tidak pernah menyakiti hewan peliharaanmu
Ini adalah standar dasar, tetapi juga yang paling penting. Cara seseorang memperlakukan hewan bisa mencerminkan sifat aslinya.
2. Meminta izin sebelum mendekati atau mengelus
Sikap ini menunjukkan rasa hormat, bukan hanya kepada hewan, tetapi juga kepada pemiliknya.
3. Memberi pujian dan menunjukkan rasa sayang
Pria yang dengan tulus menyukai hewan peliharaanmu biasanya juga menghargai hal-hal yang penting dalam hidupmu.
4. Peduli dengan kebutuhan hewan peliharaanmu
Menanyakan makanan, kesehatan, atau kebiasaan mereka menunjukkan perhatian yang detail dan tulus.
5. Bersedia mengajak jalan-jalan