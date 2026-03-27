Zulfa Putri Hardiyati
27 Maret 2026, 14.34 WIB

8 Strategi Cerdas untuk Mengurangi Ngemil Tanpa Stres dan Rasa Bersalah, Penasaran?

seseorang yang selalu ngemil di malam hari./ Freepik/user21473825

JawaPos.com - Pernah merasa tiba-tiba ingin makan sesuatu di malam hari, padahal sebelumnya sudah makan malam?

Jika iya, Anda tidak sendirian—terutama setelah memasuki usia 50 tahun. Banyak orang mulai menyadari bahwa kebiasaan ngemil larut malam menjadi lebih sulit dikendalikan dibandingkan saat masih muda.

Hal ini ternyata bukan sekadar soal kebiasaan atau kurangnya disiplin. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat, pola tidur berubah, dan hormon yang mengatur rasa lapar menjadi lebih tidak stabil.

 Akibatnya, keinginan untuk ngemil di malam hari bisa terasa jauh lebih kuat.

Tak hanya itu, kebiasaan ini juga berdampak pada kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa ngemil larut malam dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam membakar lemak saat tidur, terutama pada usia di atas 50 tahun.

Kabar baiknya, kebiasaan ini bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Ada beberapa cara sederhana yang bisa membantu Anda mengontrol keinginan ngemil tanpa harus merasa tersiksa.

Dilansir dari YourTango, berikut 8 trik cerdas yang bisa Anda coba:

1. Pastikan makan malam benar-benar mengenyangkan

Memulai malam dengan perut yang sudah kenyang adalah langkah paling efektif untuk mencegah keinginan ngemil. Pilih makanan yang seimbang, mengandung protein, serat, dan nutrisi yang cukup agar tubuh tidak “mencari tambahan” di malam hari.

Jika masih muncul keinginan makan, coba tanyakan pada diri sendiri—apakah ini benar-benar lapar, atau hanya kebiasaan dan rasa bosan?

2. Jalan santai setelah makan malam

Berjalan kaki ringan selama 15–20 menit setelah makan malam tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga mengalihkan pikiran dari makanan.

Aktivitas sederhana ini memberi rasa puas karena Anda sudah melakukan sesuatu yang sehat, sehingga keinginan untuk ngemil pun berkurang.

3. Tonton sesuatu yang benar-benar menarik

Saat pikiran terlibat dalam cerita yang seru—film, serial, atau bahkan video favorit—keinginan untuk makan biasanya ikut menghilang.

