Irfan Ferdiansyah
27 Maret 2026, 15.08 WIB

Generasi Tua yang Tidak Pernah Bermain Media Sosial Biasanya Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini, Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua orang tumbuh bersama teknologi ini.

Banyak dari generasi yang lebih tua menjalani sebagian besar hidup mereka tanpa kehadiran platform seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Menariknya, pengalaman hidup tanpa paparan media sosial ini sering membentuk pola pikir dan kepribadian yang cukup berbeda.

Dilansir dari Geediting pada Jumat (20/3), menurut perspektif psikologi, ada beberapa ciri kepribadian yang cenderung lebih menonjol pada generasi tua yang tidak pernah aktif di media sosial. Berikut adalah delapan di antaranya:

1. Lebih Fokus pada Interaksi Nyata

Generasi ini cenderung menghargai komunikasi tatap muka. Mereka terbiasa membangun hubungan melalui percakapan langsung, bahasa tubuh, dan kehadiran fisik, bukan melalui layar. Hal ini membuat mereka sering kali memiliki hubungan yang lebih dalam dan autentik.

2. Rentang Perhatian yang Lebih Stabil

Tanpa distraksi notifikasi dan arus informasi yang cepat, mereka biasanya memiliki kemampuan fokus yang lebih baik. Mereka terbiasa membaca, mendengarkan, dan mengerjakan sesuatu dalam durasi yang lebih panjang tanpa merasa gelisah.

3. Tidak Bergantung pada Validasi Sosial Digital

Berbeda dengan generasi yang aktif di media sosial, mereka tidak terbiasa mencari “like” atau komentar sebagai bentuk pengakuan. Harga diri mereka lebih banyak dibangun dari pengalaman nyata dan pencapaian pribadi.

4. Lebih Privat dan Menjaga Batasan Diri

Generasi ini umumnya memiliki batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan publik. Mereka tidak merasa perlu membagikan setiap aspek kehidupan mereka kepada orang lain, sehingga cenderung lebih menjaga privasi.

5. Pola Pikir yang Lebih Sederhana dan Terstruktur

Tanpa paparan informasi yang berlebihan, cara berpikir mereka sering kali lebih linear dan tidak terlalu terfragmentasi. Mereka cenderung mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang dan tidak tergesa-gesa.

6. Lebih Tahan terhadap Tekanan Sosial Modern

Media sosial sering menciptakan tekanan untuk “ikut tren” atau membandingkan diri dengan orang lain. Karena tidak terpapar hal ini, generasi tua cenderung lebih stabil secara emosional dalam menghadapi tekanan sosial semacam itu.

7. Menghargai Proses, Bukan Hanya Hasil

Mereka tumbuh di lingkungan di mana kesuksesan membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Hal ini membuat mereka lebih sabar dan menghargai proses dibandingkan hasil instan yang sering dipromosikan di dunia digital.

8. Lebih Mandiri dalam Berpikir

Tanpa algoritma yang terus-menerus menyajikan informasi sesuai preferensi, mereka terbiasa mencari informasi secara aktif dan membentuk opini sendiri. Ini membuat mereka cenderung lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh.

Penutup

Meskipun dunia terus bergerak menuju digitalisasi, bukan berarti generasi yang tidak tumbuh dengan media sosial memiliki kekurangan. Justru, banyak dari mereka membawa nilai-nilai penting seperti kedalaman hubungan, kestabilan emosi, dan kemandirian berpikir.

Memahami perbedaan ini bukan untuk membandingkan mana yang lebih baik, melainkan untuk saling melengkapi. Generasi muda dapat belajar tentang ketenangan dan kedalaman, sementara generasi tua dapat mengambil manfaat dari kemudahan teknologi. Pada akhirnya, keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata adalah kunci yang paling penting.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
