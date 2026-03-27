Irfan Ferdiansyah
27 Maret 2026, 14.48 WIB

Orang yang Benar-Benar Tidak Peduli dengan Pendapat Orang Lain, Biasanya Mengembangkan 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak peduli dengan pendapat orang lain / freepik

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, sebagian besar orang cenderung mempertimbangkan pendapat orang lain sebelum bertindak. Namun, ada kelompok individu yang tampak tidak terpengaruh sama sekali oleh penilaian sosial. Mereka bukan sekadar cuek biasa, melainkan memiliki pola pikir dan karakter yang terbentuk secara konsisten.

Dari sudut pandang psikologi, sikap “tidak peduli” ini bukan selalu negatif. Dalam banyak kasus, justru mencerminkan kematangan emosional, kemandirian, dan kejelasan identitas diri. Orang-orang seperti ini biasanya mengembangkan sejumlah kepribadian khas yang membuat mereka berbeda dari kebanyakan orang.

Dilansir dari Silicon Calnals pada Jumat (20/3), terdapat 7 kepribadian yang sering muncul pada orang yang benar-benar tidak peduli dengan pendapat orang lain:

1. Memiliki Kepercayaan Diri yang Tinggi

Orang yang tidak terlalu memikirkan opini orang lain umumnya memiliki self-confidence yang kuat. Mereka tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa berharga.

Kepercayaan diri ini bukan berarti arogan, melainkan lebih kepada keyakinan bahwa mereka mengenal diri sendiri dengan baik. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan itu sudah cukup bagi mereka.

2. Mandiri Secara Emosional

Mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada penerimaan sosial. Jika dipuji, mereka tidak melambung tinggi. Jika dikritik, mereka juga tidak langsung terpuruk.

Kemandirian emosional ini membuat mereka lebih stabil dan tidak mudah terbawa suasana. Mereka mampu mengelola emosi tanpa bergantung pada orang lain.

3. Berani Mengambil Keputusan Sendiri

Karena tidak terlalu peduli dengan penilaian orang lain, mereka cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan. Bahkan dalam situasi yang berisiko, mereka tetap memilih berdasarkan prinsip pribadi.

Mereka tidak takut berbeda. Bagi mereka, menjadi autentik jauh lebih penting daripada diterima semua orang.

4. Memiliki Identitas Diri yang Kuat

Orang seperti ini biasanya sudah “selesai” dengan pencarian jati diri. Mereka tahu nilai-nilai yang mereka pegang dan tidak mudah terombang-ambing oleh tren atau tekanan sosial.

Identitas diri yang kuat membuat mereka konsisten dalam bersikap, bahkan ketika berada di lingkungan yang tidak sejalan.

5. Tidak Mudah Terpengaruh Tekanan Sosial

Tekanan sosial sering kali membuat orang bertindak di luar keinginan mereka. Namun, individu yang tidak peduli pada opini orang lain justru lebih tahan terhadap hal ini.

Mereka tidak merasa harus mengikuti standar tertentu hanya agar diterima. Mereka hidup sesuai versi terbaik diri mereka sendiri.

6. Lebih Fokus pada Tujuan Pribadi

Alih-alih memikirkan “apa kata orang”, mereka lebih fokus pada apa yang ingin mereka capai. Energi mental mereka tidak terbuang untuk kekhawatiran sosial.

Hal ini membuat mereka sering terlihat produktif dan terarah. Mereka tahu apa yang penting, dan itu menjadi prioritas utama.

7. Cenderung Lebih Tahan terhadap Kritik

Menariknya, bukan berarti mereka menolak kritik. Justru, mereka lebih selektif dalam menerimanya. Kritik yang konstruktif akan dipertimbangkan, sementara yang tidak relevan akan diabaikan.

Kemampuan ini membuat mereka lebih tahan banting secara mental. Mereka tidak mudah goyah hanya karena komentar negatif.

Penutup

Tidak peduli dengan pendapat orang lain bukan berarti tidak peduli sama sekali terhadap lingkungan. Perbedaannya terletak pada kontrol: mereka memilih mana yang layak dipertimbangkan dan mana yang tidak.

Dalam psikologi, sikap ini sering dikaitkan dengan kematangan emosional dan self-awareness yang tinggi. Namun, tetap penting untuk menjaga keseimbangan. Terlalu tidak peduli juga bisa membuat seseorang kehilangan empati sosial.

Pada akhirnya, menjadi pribadi yang sehat bukan tentang mengabaikan semua pendapat, tetapi tentang mampu memilah mana yang benar-benar penting untuk pertumbuhan diri.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
