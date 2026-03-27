7 Perilaku Ini Menunjukkan Individu Kehilangan Minat pada Dunia Seiring Bertambahnya Usia, Apa Saja?

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang mengalami perubahan dalam cara mereka memandang dan berinteraksi dengan dunia. Hal-hal yang dulu menarik atau memicu rasa antusiasme mungkin mulai kehilangan daya tariknya.

Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesehatan, pengalaman hidup, atau perubahan prioritas. Dalam beberapa kasus, tanda-tanda kehilangan minat pada dunia bisa terlihat melalui perilaku sehari-hari yang mencerminkan menurunnya semangat untuk terhubung dengan lingkungan sekitar.

Melansir Baseline, berikut adalah beberapa perilaku yang sering muncul dan menjadi indikasi seseorang mulai kehilangan minat seiring bertambahnya usia.

Baca Juga:8 Perilaku Ini Dimiliki oleh Orang yang Suka Berselancar di Media Sosial Tapi Tak Pernah Posting Sesuatu

1. Berkurangnya Rasa Ingin Tahu

Rasa ingin tahu yang dulunya mendorong seseorang untuk belajar hal baru atau mencari informasi cenderung menurun. Mereka mungkin tidak lagi merasa terdorong untuk mengeksplorasi topik-topik yang sebelumnya menarik perhatian.

2. Menarik Diri dari Aktivitas Sosial

Seseorang yang kehilangan minat pada dunia seringkali menarik diri dari pergaulan. Acara kumpul keluarga, pertemuan teman, atau aktivitas sosial lainnya menjadi kurang menarik atau bahkan melelahkan bagi mereka.

3. Berkurangnya Keinginan Mencoba Hal Baru

Ketertarikan untuk mencoba hobi baru, makanan yang berbeda, atau bepergian ke tempat baru berkurang. Mereka cenderung lebih nyaman dengan rutinitas yang sudah ada dan enggan keluar dari zona nyaman.

4. Kehilangan Antusiasme

Antusiasme terhadap hal-hal yang dulunya membuat mereka bahagia, seperti pekerjaan, hobi, atau proyek pribadi, mulai menghilang. Mereka mungkin merasa semuanya monoton dan tidak memberikan kebahagiaan yang sama seperti dulu.

5. Tidak Tertarik pada Perkembangan Dunia

Perkembangan teknologi, berita global, atau tren terbaru tidak lagi menarik perhatian mereka. Informasi baru sering kali dianggap tidak relevan atau terlalu rumit untuk diikuti.