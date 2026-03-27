8 Kebiasaan Ini Dilakukan oleh Orang yang Lebih Suka Bekerja saat Larut Malam Menurut Psikologi, Apa Saja Itu?

JawaPos.com - Bekerja larut malam seringkali dianggap sebagai kebiasaan yang tidak sehat atau bahkan kontraproduktif. Namun, bagi sebagian orang, waktu malam menjadi saat yang paling produktif dan kreatif.

Menurut psikologi, ada berbagai alasan mengapa mereka lebih memilih bekerja di malam hari daripada siang hari. Dari segi kebiasaan dan cara berpikir, orang-orang yang bekerja larut malam seringkali memiliki pola pikir dan rutinitas yang berbeda, yang justru mendukung kinerja mereka.

Melansir Geediting, artikel ini akan membahas delapan kebiasaan unik yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih suka bekerja di malam hari, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi produktivitas mereka.

1) Mereka Berkembang dalam Kesendirian

Orang yang cenderung bekerja larut malam biasanya merasa lebih fokus dan produktif saat berada dalam kesendirian. Malam hari memberikan waktu untuk mereka merenung dan mengerjakan tugas tanpa gangguan dari lingkungan sekitar.

2) Mereka Secara Mengejutkan Terorganisir

Meskipun mereka bekerja di malam hari, orang-orang ini sering kali sangat terorganisir dalam pekerjaan mereka. Kesendirian malam membantu mereka merencanakan tugas dengan lebih sistematis dan tidak terburu-buru, sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih efisien.

3) Mereka Cenderung Lebih Kreatif

Studi menunjukkan bahwa banyak orang yang beraktivitas malam hari lebih kreatif dibandingkan dengan mereka yang bekerja pada siang hari. Hal ini mungkin disebabkan oleh suasana tenang dan tidak adanya gangguan yang menginspirasi ide-ide baru.

4) Mereka Peka terhadap Kebutuhan Orang Lain

Meskipun mereka bekerja sendirian, orang-orang ini seringkali memiliki kemampuan tinggi untuk memahami dan merasakan kebutuhan orang lain. Ini karena mereka lebih fokus pada pemikiran dan emosi mereka sendiri saat bekerja pada malam hari, yang meningkatkan kemampuan empati mereka.

5) Mereka Menikmati Pagi Mereka…Di Malam Hari

Bagi banyak orang yang bekerja larut malam, malam hari justru merupakan waktu mereka untuk menikmati kedamaian, berpikir jernih, dan melakukan refleksi diri. Ini adalah saat mereka merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang datang keesokan harinya.