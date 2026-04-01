8 Cara Efektif Mengatasi Ngidam Larut Malam yang Semakin Kuat Setelah Usia 50

Perubahan pola tubuh sering membawa kebiasaan baru yang tidak selalu mudah dikendalikan.

Salah satu yang paling sering dirasakan adalah keinginan makan di larut malam, terutama ketika aktivitas sudah berhenti dan suasana menjadi lebih tenang.

Kondisi ini terasa semakin kuat seiring bertambahnya usia, membuat banyak orang sulit menahan dorongan untuk mencari camilan sebelum tidur.

Ngidam di malam hari bukan sekadar soal rasa lapar, tetapi juga berkaitan dengan perubahan hormon, kebiasaan, serta kondisi emosional.

Memasuki usia di atas 50, tubuh mengalami berbagai penyesuaian yang memengaruhi pola makan dan metabolisme.

Dalam dunia Nutrisi, kondisi ini sering dikaitkan dengan perubahan ritme tubuh dan kebutuhan energi yang berbeda dibandingkan usia muda.

Keinginan makan di malam hari jika tidak dikendalikan dapat berdampak pada kualitas tidur, berat badan, hingga kesehatan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami cara mengelolanya dengan tepat.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan cara efektif yang dapat membantu mengatasi ngidam larut malam.

1. Mengatur Jadwal Makan yang Teratur

Pola makan yang tidak teratur sering menjadi penyebab utama munculnya rasa lapar di malam hari.

Tubuh yang tidak mendapatkan asupan cukup di siang hari akan “menagih” di waktu istirahat.

Mengatur jadwal makan dengan porsi yang seimbang membantu menjaga kestabilan energi.

Dengan demikian, keinginan untuk ngemil di malam hari dapat berkurang secara alami.

2. Memilih Makanan Kaya Serat dan Protein

Jenis makanan yang dikonsumsi sangat memengaruhi rasa kenyang. Makanan tinggi serat dan protein cenderung dicerna lebih lambat, sehingga membuat perut terasa kenyang lebih lama.