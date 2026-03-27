Ingin Hidup Mapan? Hindari 8 Kebiasaan Buruk ini agar Tenang di Hari Tua

JawaPos.com - Mempersiapkan keuangan untuk masa tua adalah langkah penting yang seringkali terabaikan banyak orang. Banyak dari kita terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan finansial yang buruk, yang jika dibiarkan, dapat menghancurkan rencana keuangan jangka panjang.

Padahal, stabilitas keuangan di masa pensiun sangat bergantung pada keputusan-keputusan yang kita ambil sejak dini. Dengan meninggalkan kebiasaan buruk yang merugikan, Anda dapat meraih keamanan finansial yang lebih baik dan menikmati masa pensiun dengan tenang.

Dalam artikel ini, melansir Geediting, kita akan membahas delapan kebiasaan buruk yang perlu Anda hindari agar keuangan Anda tetap mapan dan stabil sepanjang hidup.

1) Hidup di Luar Kemampuan

Hidup mewah dengan pengeluaran yang melebihi pendapatan dapat berakibat fatal bagi keuangan Anda di masa depan. Kebiasaan ini dapat menjerumuskan Anda ke dalam utang dan mengurangi kemampuan untuk menabung.

2) Mengabaikan Menabung Secara Teratur

Menabung secara teratur adalah langkah penting untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Mengabaikan kebiasaan ini akan menyulitkan Anda dalam menghadapi kebutuhan tak terduga di masa depan, terutama saat pensiun.

3) Mengabaikan Hutang

Menunda pembayaran hutang atau bahkan mengabaikannya dapat merusak stabilitas finansial Anda. Hutang yang menumpuk dengan bunga yang tinggi hanya akan memperburuk keadaan dan mengurangi kemampuan untuk menabung.

4) Tidak Berinvestasi dengan Bijak

Investasi adalah salah satu cara terbaik untuk mengembangkan kekayaan Anda. Namun, tanpa pemahaman yang tepat, investasi yang salah dapat menghabiskan dana Anda. Belajarlah untuk berinvestasi dengan bijak sejak dini.

5) Melupakan Biaya Kesehatan

Biaya kesehatan di masa tua cenderung meningkat. Jika Anda tidak mempertimbangkan biaya kesehatan dalam perencanaan keuangan, Anda bisa menghadapi kesulitan saat memasuki usia pensiun. Sisihkan dana khusus untuk kesehatan.