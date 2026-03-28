Tanpa Disadari, Inilah Alasan Ilmiah Mengapa Anda Sering Mengantuk Saat Bersama Orang yang Dicintai

JawaPos.com - Ada momen sederhana dalam hubungan yang sering dianggap sepele, namun menyimpan makna yang jauh lebih dalam dari yang terlihat.

Duduk berdua, berbincang santai, atau hanya menikmati kebersamaan tanpa banyak kata—lalu tiba-tiba salah satu dari Anda terlelap begitu saja.

Sekilas terasa menjengkelkan, bahkan bisa disalahartikan sebagai kurangnya perhatian. Namun di balik itu, tubuh sebenarnya sedang mengungkapkan sesuatu yang jujur: rasa aman yang begitu kuat hingga membuatnya benar-benar rileks.

Dilansir dari YourTango, fenomena ini bukan sekadar kebetulan atau kebiasaan semata. Ilmu pengetahuan justru menunjukkan bahwa semakin dalam perasaan seseorang terhadap pasangannya, semakin besar kemungkinan tubuhnya merespons dengan rasa kantuk saat berada di dekat orang tersebut.

Berikut beberapa penjelasan ilmiah di balik fenomena ini:

1. Hubungan yang stabil membuat tubuh lebih cepat memasuki fase istirahat

Penelitian yang melibatkan ratusan orang dewasa menunjukkan bahwa mereka yang berada dalam hubungan yang sehat dan memuaskan cenderung lebih mudah tertidur.

Bukan hanya cepat terlelap, kualitas tidur mereka pun jauh lebih baik—lebih jarang terbangun di malam hari dan bangun dengan kondisi yang lebih segar.

Ini menunjukkan bahwa kedekatan emosional mampu menciptakan rasa nyaman yang berdampak langsung pada tubuh.

2. Hormon oksitosin menciptakan rasa tenang yang mendalam

Saat berada di dekat orang yang dicintai, tubuh secara alami melepaskan oksitosin, yang dikenal sebagai “hormon cinta”.

Hormon ini tidak hanya memperkuat ikatan emosional, tetapi juga bekerja seperti penenang alami.

Napas menjadi lebih lambat, tubuh lebih rileks, dan pikiran terasa damai—sehingga rasa kantuk muncul tanpa disadari.

3. Penurunan hormon stres membuat tubuh berhenti siaga