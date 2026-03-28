4 Pola yang Sering Terjadi dan Membuat Banyak Pria Terjebak dalam Kesepian Tanpa Disadari

JawaPos.com - Ada fase dalam kehidupan yang tidak selalu dibicarakan secara terbuka—fase ketika seseorang mulai kehilangan koneksi, bukan karena tidak ingin terhubung, tetapi karena perlahan hubungan itu memudar tanpa terasa.

Kesepian di usia lanjut sering kali datang bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai hasil dari pola hidup dan kebiasaan yang terbentuk sejak lama.

Dilansir dari YourTango, penulis sekaligus praktisi berpengalaman, William (Bill) Meleney, mengungkap bahwa kesepian pada pria bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba.

Ada pola-pola tertentu yang diam-diam terbentuk dan semakin terlihat seiring bertambahnya usia, terutama ketika peran sosial mulai berubah.

Berikut empat pola yang sering diamati dan menjadi penyebab utama kesepian pada pria di usia lanjut:

1. Runtuhnya struktur sosial yang dulu menopang kehidupan

Seiring waktu, banyak pria kehilangan lingkungan sosial yang dulu menjadi tempat mereka terhubung—baik itu dari pekerjaan, komunitas, maupun lingkaran pertemanan.

Ditambah dengan perubahan gaya hidup modern, penggunaan teknologi yang berlebihan, hingga menurunnya interaksi antar tetangga, membuat hubungan sosial semakin renggang.

Tanpa disadari, seseorang bisa terjebak dalam kehidupan yang minim interaksi, meskipun keinginan untuk terhubung tetap ada.

2. Hubungan pertemanan yang perlahan menghilang seiring usia

Berbeda dengan hubungan emosional yang mendalam, banyak persahabatan pria dibangun dari aktivitas bersama—seperti bekerja, berolahraga, atau melakukan hobi tertentu.

Ketika aktivitas tersebut berhenti, hubungan pun ikut merenggang. Ditambah lagi, faktor jarak dan kesibukan membuat ikatan yang dulu kuat menjadi semakin sulit dipertahankan.

Pada akhirnya, banyak pria yang kehilangan lingkaran sosial tanpa benar-benar menyadarinya.

3. Kurangnya inisiatif untuk memulai interaksi