Bukan Teman Sejati: 4 Ciri Orang yang Sebenarnya Suka Melihat Anda Kesusahan atau Gagal dalam Hidup

JawaPos.com - Semua orang pasti memiliki teman atau kenalan yang tidak suka ketika kita mencapai kesuksesan atau kemajuan.

Ini karena sifat kompetitif dan rasa iri seseorang terhadap kita membuat mereka berharap kita merasakan kesuksesan hidup.

Beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada seseorang di sekitar kita yang tampak peduli, tapi kehadirannya justru membuatmu merasa lebih buruk.

Dalam psikologi, rasa cemburu membuat seseorang merasa senang atau puas saat melihat orang lain mengalami kesulitan.

Namun yang menjadi masalah adalah sifat pura-pura seseorang dapat membuat kita justru sulit mencapai kemajuan hidup.

Baca Juga:Orang yang Mengenakan Pakaian Sama Berulang Kali Tanpa Malu Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepercayaan Diri Ini Menurut Psikologi

Kita perlu memahami bagaimana tanda seseorang sebenarnya tidak suka ketika kita sukses dan memiliki pencapai besar.

Dilansir dari Your Tango, ada empat tanda bahwa seseorang sebenarnya diam-diam suka melihat kita kesuksesan atau bahkan mengalami kegagalan.

Memahami hal ini dapat membuat kita terhindar dari lingkungan atau seseorang yang toxic, sehingga hidup kita jauh lebih sejahtera.

1. Tidak Pernah Meminta Maaf

Salah satu tanda paling jelas adalah ketidakmampuan mereka untuk mengakui kesalahan terhadap orang lain.

Ketika mereka melakukan sesuatu yang menyakiti Anda, mereka tidak akan meminta maaf secara tulus.

Sebaliknya, mereka akan membuatmu merasa seolah-olah kamu yang terlalu sensitif atau berlebihan.

Ini karena bagi mereka, harga diri dan ego jauh lebih penting daripada perasaan Anda yang harus dihargai.