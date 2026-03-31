Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 20.50 WIB

Wanita Tanpa Anak Paling Sulit Sukses di Kantor? Pakar Ungkap Fakta Pahit di Baliknya

Ilustrasi seorang pekerja kantoran. (Drobotdean/Freepik)

JawaPos.com - Pandangan umum sering kali menganggap wanita tanpa anak memiliki jalan yang lebih mulus dalam karir. Tanpa beban mengurus buah hati, mereka dinilai punya waktu tak terbatas untuk mengejar keinginan mereka. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

Seorang pelatih karier terkemuka mengungkapkan fenomena pahit di balik "fleksibilitas" tersebut. Alih-alih melesat, wanita tanpa anak sering kali terjebak dalam beban kerja tambahan yang seharusnya tidak mereka tanggung sendirian. Mereka seolah menjadi "penyelamat" tetap bagi rekan kerja yang memiliki tanggung jawab keluarga.

Ketidakadilan ini muncul dari asumsi bahwa mereka yang tidak memiliki anak memiliki waktu luang yang melimpah. Padahal, waktu pribadi untuk merawat diri sendiri sama berharganya dengan waktu untuk mengurus anak. Ekspektasi berlebih ini justru menjadi penghambat nyata bagi kesuksesan jangka panjang mereka.

Dilansir dari YourTango, fenomena ini menciptakan pertempuran yang sulit dimenangi. Berikut adalah ulasan mendalam mengapa wanita tanpa anak justru paling sulit sukses di tempat kerja akibat beban kerja yang tidak proporsional.

1. Fleksibilitas yang Berujung Kerugian Profesional

Pelatih karier Brooke Taylor menjelaskan bahwa wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak sebenarnya menghadapi tantangan besar. Alasan utama mereka kesulitan meraih kesuksesan adalah karena lingkungan kerja merasa mereka memiliki "waktu luang" lebih banyak karena tidak ada anak yang menunggu di rumah.

"Wanita tanpa anak adalah orang-orang yang paling kesulitan di tempat kerja," kata Taylor. Kondisi ini diperparah dengan budaya kantor yang sering kali mengandalkan mereka untuk mengisi celah-celah kosong saat rekan kerja lainnya harus menjalankan peran sebagai orang tua.

Beban ini biasanya memuncak pada momen-momen krusial dalam kehidupan sehari-hari maupun hari besar. "Siapa yang harus mengambil alih tugas saat waktu tidur atau mandi? Siapa yang harus membantu, misalnya, saat Paskah atau Natal atau hal semacam itu?," tambah Taylor.

Taylor menunjukkan bahwa biasanya orang yang memiliki fleksibilitas paling besar cenderung adalah wanita yang tidak memiliki anak. Ironisnya, kesediaan mereka untuk membantu justru membuat mereka paling dirugikan dibandingkan rekan kerja wanita yang sudah memiliki anak.

2. Fakta Survei: Ketidakadilan yang Diakui Rekan Kerja

Bukan sekadar perasaan subjektif, perlakuan tidak adil terhadap pekerja tanpa anak ternyata diakui secara luas. Survei tahun 2022 oleh ResumeLab mengungkap data mengejutkan meski mayoritas respondennya adalah orang tua. Sebanyak 72% responden mengakui bahwa pekerja tanpa anak memang diperlakukan tidak adil.

Artikel Terkait
Bukan Egois! Studi Ungkap Sifat Langka Orang yang Memilih Hidup Tanpa Anak 'Childfree' - Image
Kepribadian

Bukan Egois! Studi Ungkap Sifat Langka Orang yang Memilih Hidup Tanpa Anak 'Childfree'

31 Maret 2026, 20.54 WIB

Terpopuler

1

Turis Asing Serbu Kereta Api di Jatim Selama Lebaran 2026, Surabaya Gubeng Paling Ramai!

2

TAUD Beberkan Temuan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Operasi Sistematis Libatkan 16 Pelaku Lapangan

3

Operasional Lebaran 2026: KAI Angkut 4,9 Juta Orang, Naik 25,7 Persen Dibanding 2025

4

Audi S3 Generasi Baru Resmi Dijual di Indonesia, Apa Bedanya?

5

Istana Pastikan Harga BBM Tidak Naik di Bulan April 2026, Masyarakat Diminta Tenang

6

Nyaris 1 Juta Orang! Commuter Line Surabaya Jadi Primadona Pemudik di Lebaran 2026

7

DPR Minta Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Modernisasi Transportasi Publik

8

Skotlandia Resmi Pilih Charlotte untuk Base Camp Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

9

Sinopsis Seri Drama Korea Pegasus Market (2019): Di Sini Karyawan Adalah Raja, Bukan Pelanggannya

10

Kosovo Tinggal Selangkah ke Piala Dunia, Siap Ukir Sejarah Saat Hadapi Turki

