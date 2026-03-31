Ingin Jago Ngobrol? Ini 15 Rahasia Orang yang Pandai Bersosialisasi

JawaPos.com - Kehebatan bersosialisasi bukan soal jadi orang paling ramai di ruangan.

Justru, orang yang paling disukai biasanya punya kemampuan membuat orang lain merasa nyaman.

Melansir VegOut Magazine, berikut 15 kebiasaan yang sering dimiliki orang-orang yang jago ngobrol dan pandai bersosialisasi.

1. Mereka benar-benar mendengarkan

Orang yang cerdas secara sosial tidak mendengarkan hanya untuk membalas. Mereka mendengarkan untuk memahami. Kontak mata, anggukan kecil, dan respons sederhana bisa membuat lawan bicara merasa dihargai.

2. Mereka ingat detail kecil

Mereka mengingat hal-hal sederhana seperti nama hewan peliharaan, makanan favorit, atau cerita kecil yang pernah Anda bagikan. Detail kecil seperti ini membuat hubungan terasa lebih dekat.

3. Mereka membawa energi yang tenang

Tidak semua orang yang menarik harus heboh. Banyak orang yang justru terlihat menenangkan, santai, dan membuat orang lain merasa aman.