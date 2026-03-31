Ryandi Zahdomo
01 April 2026, 04.54 WIB

Waspada! 7 Tanda Kecil Pria Toxic yang Bisa Kuras Energi dan Kebahagiaanmu

Ilustrasi- Hubungan toxic dengan pasangan red flags. (Freepik)

JawaPos.com - Mencintai seseorang sering kali membuat kita memakai kacamata kuda. Sebagai sosok yang optimistis, Anda mungkin terbiasa melihat potensi terbaik dalam diri pasangan dan percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Namun, ada bahaya laten yang mengintai ketika Anda mengabaikan tanda-tanda fatal dalam karakter pria yang Anda sayangi.

Tanpa disadari, pandangan hidup Anda yang ceria bisa terkikis sedikit demi sedikit oleh aura negatif pasangan. Proses ini berlangsung perlahan, hingga suatu hari Anda tersadar bahwa gelas yang tadinya selalu terisi penuh kini terasa setengah kosong. Anda tidak lagi hidup dalam realitas Anda yang positif, melainkan terjebak dalam labirin pesimisme miliknya.

Menyadari tanda-tanda pria toxic sejak dini adalah kunci untuk menyelamatkan kesehatan mental Anda. Hubungan yang sehat seharusnya menjadi sumber energi, bukan penguras tenaga yang membuat Anda merasa lelah secara emosional setiap harinya.

Dilansir dari YourTango, terdapat indikasi halus namun kuat yang menunjukkan bahwa pasangan Anda memiliki tipe kepribadian negatif yang beracun. Berikut adalah tujuh tanda peringatan yang tidak boleh Anda abaikan jika ingin mempertahankan kebahagiaan hidup.

1. Selalu Merasa Menjadi Korban Keadaan

Seorang pria dengan kepribadian beracun sering kali terjebak dalam "mentalitas korban". Ia merasa tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri dan cenderung menyalahkan faktor eksternal atas kegagalan yang dialaminya. Baginya, dunia selalu tidak adil dan orang lain selalu menjadi penyebab masalahnya.

Ia akan terus bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" tanpa pernah berusaha mencari solusi konkret. Alih-alih bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan, ia lebih memilih untuk meratapi nasib. Sikap ini sangat berbahaya karena dapat menghambat pertumbuhan hubungan Anda.

Pengalaman buruk di masa lalu menjadi senjata utamanya untuk membenarkan perilaku negatif saat ini. Ia merasa terjebak dan menolak untuk melangkah maju, seolah-olah beban dunia hanya dipikulkan di atas pundaknya sendiri.

Dalam jangka panjang, Anda akan merasa lelah karena harus terus-menerus memvalidasi keluhannya. Anda tidak lagi menjadi pasangannya, melainkan penonton abadi dari drama "ketidakadilan" yang ia ciptakan sendiri setiap hari.

