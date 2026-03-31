9 Sifat Ini Biasanya Dimiliki oleh Orang yang Punya Kebiasaan Mengecek Pintu Berulang Kali, Apa Saja?

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa ragu setelah meninggalkan rumah dan kemudian kembali hanya untuk memastikan pintu benar-benar terkunci? Atau mungkin Anda sering memutar kenop pintu berulang kali demi merasa yakin semuanya aman? Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya bisa mencerminkan lebih dari sekadar kekhawatiran sesaat. Bagi sebagian orang, mengecek pintu berulang kali menjadi rutinitas yang memberi rasa aman dan memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Di balik kebiasaan ini, terdapat sejumlah karakteristik psikologis yang umumnya dimiliki oleh mereka yang merasa perlu memastikan semuanya beres. Mengutip dari DMNews, berikut sembilan kebiasaan orang yang sering mengecek pintu berulang kali sebelum meninggalkan rumah.

1. Sangat Teliti dan Perhatian pada Detail

Orang yang sering mengecek pintu biasanya memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi.

Mereka memperhatikan hal-hal kecil yang sering kali terlewat oleh orang lain.

Sifat ini membuat mereka sangat cermat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi.

Karena perhatian mereka yang mendalam terhadap detail, mereka juga cenderung lebih jarang melakukan kesalahan.

Misalnya, dalam pekerjaan, mereka bisa dengan mudah menemukan kesalahan kecil dalam laporan atau dokumen yang mungkin tidak diperhatikan oleh rekan kerja lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mungkin selalu memastikan bahwa segala sesuatu ada di tempatnya dan tidak ada yang terlewat sebelum mereka meninggalkan rumah.

2. Memiliki Kebutuhan untuk Mengendalikan Segalanya