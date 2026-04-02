7 Kebiasaan Ini Bikin Orang Sekitar Tidak Menjadi Dekat Secara Emosional, Apa Saja?

JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan hubungan yang hangat, penuh kepercayaan, dan memiliki kedekatan emosional dengan orang-orang di sekitarnya. Baik dengan keluarga, pasangan, sahabat, maupun rekan kerja, hubungan yang kuat secara emosional dapat membuat kehidupan sosial terasa lebih nyaman dan membahagiakan. Namun, sering kali tanpa disadari, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang justru menghambat terjalinnya kedekatan tersebut. Hal-hal sepele ini bisa membuat orang lain merasa kurang nyaman, menjaga jarak, bahkan enggan untuk lebih terbuka. Mengacu pada laporan dari Geediting.com yang dikutip Jawa Pos, terdapat sejumlah kebiasaan yang kerap dilakukan tanpa sadar, tetapi berdampak pada kualitas hubungan dengan orang lain. Lantas, kebiasaan apa saja yang sebaiknya dihindari agar hubungan tetap harmonis dan tidak merenggang? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Tidak Mendengarkan Secara Aktif

Mendengarkan bukan hanya soal membiarkan orang lain berbicara, tetapi juga soal memberi perhatian penuh, merespons dengan tulus, dan memahami apa yang mereka maksudkan.

Jika Anda sering terlihat tidak fokus atau hanya mendengarkan setengah hati, orang lain akan merasa diremehkan. Mereka bisa merasa bahwa pendapat atau perasaan mereka tidak penting bagi Anda.

Padahal, mendengarkan secara aktif adalah salah satu bentuk penghargaan tertinggi yang bisa diberikan dalam sebuah hubungan. Dengan melatih keterampilan mendengar, Anda akan lebih mudah membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan orang lain.

2. Terlalu Sering Menggunakan Ponsel

Di era digital ini, ponsel memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan yang berlebihan, terutama saat sedang bersama orang lain, dapat menimbulkan jarak emosional.

Bayangkan ketika seseorang sedang bercerita kepada Anda, tetapi perhatian Anda lebih banyak tertuju pada layar ponsel. Hal ini dapat membuat mereka merasa tidak dihargai dan akhirnya enggan untuk terbuka.

Mengurangi distraksi dari ponsel ketika bersama orang lain adalah salah satu langkah sederhana untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar hadir dalam momen tersebut.

3. Tidak Membagikan Kerentanan Diri