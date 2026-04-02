6 Tanda Ini Bisa Menunjukkan Pasanganmu Bukan Orang yang Tepat, Psikologi Bongkar Hal Ini

Ilustrasi pasangan yang hubungannya Toxic. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, cinta memang mampu membuat segala hal terasa indah. Namun seiring berjalannya waktu, kenyataan sering memperlihatkan bahwa tidak semua pasangan yang hadir dalam hidup benar-benar tepat untuk menemani kita.
Hubungan yang sehat seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati, kesetiaan, dan keselarasan tujuan hidup. Ketika salah satu dari elemen ini hilang, yang tersisa biasanya hanyalah rasa sakit, kebingungan, dan perasaan terjebak.
Menurut laporan Your Tango, ada beberapa tanda penting yang patut diperhatikan ketika mulai muncul keraguan terhadap pasangan. Meskipun terlihat sepele, tanda-tanda ini bisa berdampak besar pada masa depan hubungan.
Jika kamu mulai mengenali salah satunya dalam kehidupan cintamu, mungkin ini saat yang tepat untuk mengevaluasi apakah tetap bertahan adalah pilihan terbaik.
Berikut enam tanda kuat bahwa pasanganmu mungkin bukan orang yang tepat untukmu.
1. Mereka Kasar, Baik Secara Fisik Maupun Verbal
Kekasaran dalam bentuk apa pun adalah tanda bahaya terbesar dalam hubungan.
Jika pasanganmu sering membentak, merendahkan, atau bahkan menyakiti secara fisik, itu bukan tanda cinta, melainkan kontrol dan kekerasan.
Banyak orang terkadang mencoba memaklumi perilaku kasar dengan alasan pasangan sedang stres atau lelah.
Namun, perilaku tersebut tidak bisa dianggap wajar. Hubungan yang sehat seharusnya membuatmu merasa aman, bukan justru hidup dalam ketakutan atau kecemasan.
Jika pasangan terus menunjukkan sikap kasar, ini adalah sinyal jelas bahwa mereka bukan orang yang tepat untuk mendampingi perjalanan hidupmu.
2. Tujuan Hidup Kalian Tidak Sejalan
Setiap individu memiliki mimpi, ambisi, dan tujuan hidup masing-masing. Dalam hubungan yang harmonis, perbedaan tersebut biasanya bisa diselaraskan melalui kompromi.
Namun, jika tujuan hidupmu dan pasangan benar-benar bertolak belakang tanpa titik temu, hubungan akan terasa penuh konflik dan ketidakpuasan.