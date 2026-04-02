7 Tanda Anda Seorang Ambivert: Bukan Introvert dan Bukan Ekstrovert, Ini Penjelasan Lengkapnya

Ilustrasi kepribadian ambivert: antara introvert dan ekstrovert (freepik/tirachardz)

JawaPos.com - Banyak orang pernah mengikuti tes kepribadian dan merasa kebingungan saat harus memilih jawaban yang pasti.

Hampir setiap pertanyaan dijawab dengan “kadang-kadang,” seolah tidak ada kategori yang benar-benar cocok.

Selama ini, dunia psikologi populer sering membagi manusia menjadi dua kubu besar: introvert yang mendapatkan energi dari kesendirian, dan ekstrovert yang berkembang dalam interaksi sosial. Namun, realitanya tidak sesederhana itu.

Kisah Farley Ledgerwood menjadi gambaran nyata dari fenomena ini. Selama bertahun-tahun, ia mencoba memahami dirinya sendiri, apakah ia seorang introvert atau ekstrovert.

Di satu waktu, ia menikmati percakapan panjang di pesta. Namun di waktu lain, ia merasa ingin segera pulang dan menyendiri.

Akhirnya, ia menemukan satu istilah yang menjelaskan semuanya: ambivert. Ambivert adalah individu yang berada di tengah spektrum introvert dan ekstrovert.

Mereka bisa menikmati kedua dunia, namun juga mengalami tantangan unik dalam mengelola energi sosial.

Jika Anda merasa relate, berikut 7 tanda halus bahwa Anda mungkin seorang ambivert seperti dilansir dari tulisan Farley Ledgerwood di The Expert Editor.

1. Energi Sosial Anda Tidak Konsisten

Salah satu ciri paling mencolok dari ambivert adalah energi sosial yang berubah-ubah.

Farley pernah menolak beberapa undangan sosial karena merasa nyaman dengan kesendirian. Namun beberapa hari kemudian, ia justru aktif menghubungi teman-temannya untuk berkumpul.

Ini bukan sikap plin-plan. Ini adalah karakter alami ambivert.