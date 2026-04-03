Ingin Hidup Lebih Tenang Seiring Bertambahnya Usia? Wajib Tinggalkan 8 Kebiasaan Ini

JawaPos.com - Sering kali kita menyadari betapa banyak barang yang telah kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Baik itu kekacauan fisik maupun mental, semua bisa menjadi bagian alami dari kehidupan.

Namun, seiring bertambahnya usia, penting bagi kita untuk menyederhanakan hidup dengan melepaskan hal-hal yang tidak diperlukan.

Meskipun tidak mudah, perubahan ini dapat membawa dampak besar. Mari kita jelajahi kebiasaan apa saja yang perlu kita tinggalkan agar hidup lebih teratur dan damai.

Dilansir dari Hack Spirit, inilah 8 kebiasaan yang perlu ditinggalkan agar hidup lebih tenang seiring bertambahnya usia.

1. Menimbun Barang "Untuk Berjaga-jaga"

Pernahkah Anda menyimpan sesuatu hanya karena berpikir mungkin akan berguna suatu hari nanti?

Sepatu lama yang jarang dipakai, peralatan rumah tangga rusak yang belum diperbaiki, atau tumpukan majalah yang tidak pernah dibaca lagi. Kebiasaan ini sering kali menyebabkan kekacauan.

Alih-alih menyimpan barang tanpa alasan jelas, cobalah menerapkan pola pikir minimalis. Ini bukan berarti membuang semua benda, tetapi memahami mana yang benar-benar memiliki nilai dan mana yang hanya menambah beban.

2. Takut dengan Ruang Kosong