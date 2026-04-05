Gaya Hidup di Luar Kemampuan, 7 Kebiasaan Ini Bisa Bikin Seseorang Terlilit Utang

Ilustrasi orang yang bangkrut dan terlilit utang (freepik/jcomp) JawaPos.com – Banyak orang beranggapan bahwa kesulitan finansial adalah takdir yang tak bisa dihindari. Padahal, kebiasaan sehari-hari ternyata memegang peran penting dalam menentukan kondisi keuangan seseorang. Menurut psikologi, pola pikir dan perilaku yang tidak sehat terkait uang sering menjadi alasan utama seseorang terus mengalami masalah finansial. Masalah ini bukan semata-mata soal besar atau kecilnya penghasilan, melainkan bagaimana seseorang mengelola uangnya. Jika Anda sering kesulitan keluar dari utang atau menghadapi masalah keuangan yang berulang, mungkin sudah saatnya meninjau kembali kebiasaan sehari-hari Anda. Mengutip Hack Spirit, berikut tujuh kebiasaan yang, menurut psikologi, dapat membuat seseorang terus-menerus mengalami kebangkrutan.

1. Gaya Hidup di Luar Kemampuan

Banyak orang terjebak dalam lingkaran utang karena mereka terus memaksakan gaya hidup mewah yang sebenarnya tidak mampu mereka biayai.

Mereka membeli barang-barang mahal, sering makan di restoran mewah, atau melakukan perjalanan liburan yang melampaui anggaran mereka.

Psikologi menyebut ini sebagai "hedonic treadmill," di mana seseorang terus mengejar kebahagiaan lewat konsumsi tanpa mempertimbangkan konsekuensi finansialnya.

Ketika seseorang terus meningkatkan standar hidup mereka tanpa meningkatkan pendapatan yang seimbang, mereka cenderung menggunakan kartu kredit atau pinjaman untuk menutupi kebutuhan tersebut.

Padahal, kebiasaan ini dapat menyebabkan utang yang menumpuk dan kesulitan keuangan di masa depan.

Mengelola gaya hidup sesuai dengan penghasilan adalah langkah pertama untuk mencapai kebebasan finansial.