Irfan Ferdiansyah
06 April 2026, 04.56 WIB

8 Topik Percakapan yang Bisa Mengungkap Kelas Sosial Seseorang dalam Hitungan Menit

Ilustrasi seseorang yang kelas sosialnya terlihat dari topik percakapan / Freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang kelas sosialnya terlihat dari topik percakapan / Freepik

JawaPos.com - Dalam interaksi sehari-hari, banyak orang percaya bahwa kelas sosial hanya terlihat dari penampilan: pakaian, kendaraan, atau gaya hidup yang kasat mata. Namun, kenyataannya jauh lebih halus. Percakapan singkat saja sering kali sudah cukup untuk memberi petunjuk kuat tentang latar belakang sosial seseorang.

Bukan berarti ini soal menghakimi, melainkan memahami bagaimana pengalaman hidup, akses pendidikan, dan lingkungan membentuk cara seseorang berpikir dan berbicara.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/4), terdapat delapan topik percakapan yang secara tidak langsung bisa mengungkap kelas sosial seseorang.

1. Cara Membicarakan Pendidikan

Topik pendidikan hampir selalu muncul cepat dalam percakapan ringan.

Orang dari kelas sosial tertentu cenderung:

Menyebut institusi pendidikan secara spesifik
Membahas metode belajar, bukan sekadar hasil
Mengaitkan pendidikan dengan pengembangan diri jangka panjang

Sebaliknya, ada juga yang:

Lebih fokus pada ijazah sebagai alat kerja
Menganggap pendidikan sebagai kewajiban, bukan pilihan

Bukan soal mana yang lebih baik, tapi cara pandang terhadap pendidikan sering mencerminkan akses dan lingkungan tempat seseorang tumbuh.

2. Pembahasan Tentang Uang

Topik uang adalah salah satu indikator paling cepat.

Perhatikan bagaimana seseorang:

Membicarakan harga vs nilai
Fokus pada pengeluaran vs investasi
Menggunakan istilah seperti “budget”, “asset”, atau “cashflow”

Kelas sosial tidak selalu ditentukan oleh jumlah uang, tapi oleh cara memandang uang itu sendiri:

Apakah uang dilihat sebagai alat bertahan hidup?
Atau sebagai alat membangun masa depan?

3. Gaya Membahas Pekerjaan

Ketika ditanya “kerja di mana?”, responsnya bisa sangat berbeda.

Beberapa orang:

Menjelaskan peran dan tanggung jawab secara detail
Membicarakan visi karier

Yang lain:

Menyebut pekerjaan sebagai rutinitas
Lebih fokus pada stabilitas daripada perkembangan

Pilihan kata seperti “karier”, “passion”, atau “cari makan” bisa memberi petunjuk besar tentang posisi sosial dan pengalaman hidup.

4. Cara Menghabiskan Waktu Luang

Pertanyaan sederhana seperti “kalau weekend ngapain?” sering membuka banyak hal.

Jawaban bisa berkisar dari:

Aktivitas berbasis pengalaman (travel, workshop, olahraga tertentu)
Hingga aktivitas berbasis hiburan sederhana (nongkrong, nonton, tidur)

Tidak ada yang salah, tapi variasi aktivitas sering mencerminkan:

Akses terhadap waktu dan uang
Lingkaran sosial
Prioritas hidup

5. Topik yang Dianggap “Menarik”

Perhatikan topik apa yang membuat seseorang bersemangat:

Apakah isu global, ekonomi, atau budaya?
Atau lebih ke gosip, tren, dan kehidupan selebritas?

Minat intelektual biasanya dipengaruhi oleh:

Paparan lingkungan
Kebiasaan membaca
Lingkaran diskusi sehari-hari

Ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal apa yang terbiasa dibicarakan di lingkungan mereka.

6. Cara Berpendapat dan Berdebat

Dalam percakapan yang sedikit lebih serius, gaya berpendapat bisa sangat mengungkap.

Beberapa ciri yang sering terlihat:

Menggunakan data atau referensi
Terbuka terhadap sudut pandang lain
Membedakan opini dan fakta

Sebaliknya:

Lebih emosional
Berbasis pengalaman pribadi semata
Kurang nyaman dengan perbedaan pendapat

Ini sering berkaitan dengan pendidikan, tapi juga dengan budaya diskusi yang dialami sejak lama.

7. Cara Membicarakan Orang Lain

Topik ini sering muncul tanpa disadari.

Perhatikan apakah seseorang:

Menghargai privasi dan berbicara dengan empati
Atau sering membandingkan, merendahkan, atau menghakimi

Kelas sosial sering tercermin dari:

Rasa aman dalam diri
Cara memandang status orang lain

Orang yang merasa “cukup” biasanya tidak terlalu sibuk menilai orang lain.

8. Pandangan Tentang Masa Depan

Topik ini biasanya muncul dalam bentuk ringan:
“Ke depan pengen ngapain?”

Jawaban bisa menunjukkan:

Apakah seseorang berpikir jangka panjang
Apakah mereka punya rencana atau hanya mengikuti arus
Seberapa besar rasa kontrol terhadap hidup mereka

Kelas sosial sering memengaruhi:

Seberapa jauh seseorang berani bermimpi
Seberapa realistis mereka melihat peluang
Penutup: Bukan untuk Menghakimi, Tapi Memahami

Penting untuk diingat, membaca kelas sosial dari percakapan bukan berarti memberi label atau merendahkan. Setiap orang adalah hasil dari perjalanan hidup yang unik.

Namun, memahami pola ini bisa membantu kita:

Lebih peka dalam berkomunikasi
Menyesuaikan pendekatan dalam interaksi sosial
Dan melihat bahwa cara berpikir seseorang tidak muncul begitu saja

Pada akhirnya, percakapan bukan hanya tentang kata-kata—tetapi tentang dunia yang membentuknya.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
