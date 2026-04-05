Orang yang Tumbuh Miskin tetapi Menjadi Kaya Seringkali Tidak Bisa Menghilangkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/4), terdapat delapan perilaku yang sering sulit dihilangkan oleh orang yang tumbuh miskin, meskipun mereka kini sudah mapan secara finansial.



1. Sulit Merasa “Cukup”



Orang yang tumbuh dalam kekurangan sering kali memiliki ketakutan mendalam akan kehilangan. Akibatnya, meskipun mereka sudah memiliki banyak, mereka tetap merasa belum cukup.



Perasaan ini bukan karena kurang bersyukur, melainkan karena otak mereka sudah terbiasa berada dalam mode “bertahan hidup”. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan chronic insecurity—rasa tidak aman yang terus-menerus.



2. Cenderung Menimbun Uang atau Barang



Alih-alih menikmati kekayaan mereka, sebagian orang justru menjadi sangat hemat atau bahkan pelit terhadap diri sendiri.



Mereka mungkin:



Menunda membeli sesuatu yang sebenarnya mampu mereka beli

Menyimpan uang berlebihan tanpa tujuan jelas

Takut melakukan investasi berisiko



Ini berasal dari pengalaman masa lalu ketika kehilangan sesuatu bisa berarti konsekuensi besar.



3. Rasa Bersalah Saat Menghabiskan Uang



Bagi banyak orang yang dulunya miskin, membelanjakan uang untuk kesenangan pribadi bisa memicu rasa bersalah.



Mereka mungkin berpikir:



“Dulu aku susah, masa sekarang aku boros?”



Ini adalah konflik antara identitas lama (orang yang harus berhemat) dan realitas baru (orang yang mampu).



4. Terlalu Menghargai Uang Dibanding Waktu



Karena dulu setiap rupiah sangat berarti, mereka sering membawa pola pikir bahwa uang adalah segalanya.



Akibatnya:



Mereka bekerja terlalu keras

Sulit mengambil waktu istirahat

Mengorbankan hubungan demi penghasilan



Padahal, dalam kondisi sudah kaya, waktu justru menjadi aset yang lebih berharga.



5. Takut Kehilangan Status Baru



Naik dari bawah menciptakan tekanan tersendiri: takut kembali ke titik awal.



Ketakutan ini bisa muncul dalam bentuk:



Overworking (kerja berlebihan)

Perfeksionisme

Ketidakmampuan menikmati hasil kerja



Secara psikologis, ini disebut fear of regression—ketakutan kembali ke kondisi sebelumnya.



6. Sulit Percaya pada Orang Lain dalam Hal Keuangan



Pengalaman hidup keras sering membuat seseorang lebih berhati-hati terhadap orang lain.



Mereka mungkin:



Tidak mudah percaya pada partner bisnis

Enggan mendelegasikan keuangan

Selalu ingin mengontrol semuanya sendiri



Ini adalah mekanisme perlindungan yang terbentuk dari masa lalu.



7. Tetap Hidup “Seperti Dulu”



Banyak orang kaya yang dulunya miskin tetap mempertahankan gaya hidup sederhana, bahkan ketika tidak perlu lagi.



Contohnya:



Tetap memilih barang murah meskipun mampu membeli yang berkualitas tinggi

Menghindari kemewahan

Tidak nyaman dengan gaya hidup “orang kaya”



Ini bukan selalu hal buruk—namun kadang menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya menerima identitas baru mereka.



8. Sangat Sensitif terhadap Pemborosan



Orang yang pernah hidup dalam kekurangan biasanya sangat peka terhadap hal-hal yang dianggap “mubazir”.



Mereka bisa merasa tidak nyaman melihat:



Makanan terbuang

Pengeluaran yang tidak perlu

Gaya hidup konsumtif orang lain



Reaksi ini berasal dari pengalaman nyata tentang betapa berharganya setiap sumber daya.



Penutup: Luka Lama Tidak Selalu Hilang, Tapi Bisa Dipahami



Menjadi kaya tidak otomatis menghapus pengalaman masa lalu. Justru, banyak kebiasaan dan pola pikir dari masa sulit tetap bertahan karena dulu mereka membantu seseorang bertahan hidup.



Kabar baiknya, kesadaran adalah langkah pertama untuk berubah.



Dengan memahami bahwa perilaku-perilaku ini berasal dari pengalaman masa lalu—bukan dari kondisi saat ini—seseorang bisa mulai:



Membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang

Belajar menikmati hasil kerja keras

Menciptakan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan



