Orang yang Selalu Mencatat dengan Tangan Bukan Mengetik Biasanya Memiliki 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, kebanyakan orang lebih memilih mengetik catatan di laptop, tablet, atau ponsel. Cara ini dianggap lebih cepat, praktis, dan mudah disimpan. Namun, masih ada sebagian orang yang setia mencatat dengan tangan di buku atau kertas.



Menariknya, menurut berbagai penelitian dalam psikologi kognitif, kebiasaan menulis tangan bukan sekadar soal preferensi. Cara ini ternyata mencerminkan pola pikir, cara belajar, dan bahkan karakter seseorang.



Orang yang memilih mencatat dengan tangan biasanya memiliki beberapa ciri khas tertentu yang membedakan mereka dari yang lebih sering mengetik. Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/4), terdapat delapan ciri khas tersebut.



1. Lebih Mendalam dalam Memahami Informasi



Menulis dengan tangan membutuhkan proses yang lebih lambat dibanding mengetik. Karena itu, otak dipaksa untuk menyaring informasi terlebih dahulu sebelum menuliskannya.



Secara psikologis, proses ini disebut sebagai deep processing. Orang yang menulis tangan cenderung:



Tidak sekadar menyalin

Lebih memilih merangkum

Memahami inti dari informasi



Akibatnya, mereka biasanya memiliki pemahaman yang lebih kuat dan tahan lama terhadap materi yang dipelajari.



2. Memiliki Daya Ingat yang Lebih Baik



Penelitian menunjukkan bahwa menulis dengan tangan membantu meningkatkan daya ingat dibandingkan mengetik.



Hal ini terjadi karena:



Melibatkan koordinasi motorik

Mengaktifkan lebih banyak area otak

Membuat informasi lebih “tertanam”



Orang dengan kebiasaan ini sering kali lebih mudah mengingat detail, konsep, bahkan percakapan penting.



3. Cenderung Lebih Fokus dan Minim Distraksi



Saat menulis di buku, tidak ada notifikasi, pop-up, atau gangguan digital lainnya. Berbeda dengan mengetik di perangkat yang terhubung internet.



Secara psikologis, ini membuat mereka:



Lebih hadir di momen saat itu

Tidak mudah terdistraksi

Memiliki fokus yang lebih stabil



Inilah alasan mengapa banyak orang yang serius belajar atau berpikir mendalam memilih menulis tangan.



4. Memiliki Gaya Berpikir yang Lebih Reflektif



Menulis tangan memberi ruang untuk berpikir lebih lambat dan mendalam. Orang yang terbiasa melakukannya cenderung:



Lebih reflektif

Suka merenung

Memproses emosi dengan lebih baik



Banyak orang juga menggunakan tulisan tangan sebagai bentuk self-reflection atau journaling untuk memahami diri sendiri.



5. Lebih Kreatif dalam Mengekspresikan Ide



Berbeda dengan mengetik yang cenderung linear, menulis tangan memungkinkan kebebasan lebih dalam menuangkan ide:



Menggambar sketsa

Membuat panah atau diagram

Menulis tidak beraturan



Hal ini merangsang kreativitas dan membuat otak lebih bebas dalam mengembangkan ide-ide baru.



6. Memiliki Keterikatan Emosional yang Lebih Kuat



Tulisan tangan sering kali terasa lebih personal dibandingkan teks digital. Secara psikologis, ini menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat terhadap apa yang ditulis.



Contohnya:



Catatan pribadi terasa lebih “hidup”

Surat tulisan tangan lebih menyentuh

Jurnal lebih bermakna



Orang yang menulis tangan biasanya lebih menghargai proses dan makna di balik tulisan.



7. Lebih Teliti dan Detail-Oriented



Menulis tangan membutuhkan perhatian lebih terhadap bentuk huruf, struktur kalimat, dan tata letak.



Karena itu, orang dengan kebiasaan ini cenderung:



Lebih teliti

Suka memperhatikan detail kecil

Tidak terburu-buru dalam bekerja



Ini juga berkaitan dengan kecenderungan mereka untuk melakukan sesuatu dengan lebih hati-hati.



8. Memiliki Kesabaran yang Lebih Tinggi



Tidak bisa dipungkiri, menulis tangan jauh lebih lambat daripada mengetik. Namun justru di situlah letak keunikannya.



Orang yang terbiasa menulis tangan biasanya:



Tidak masalah dengan proses yang lebih lama

Lebih sabar dalam menyelesaikan sesuatu

Menikmati perjalanan, bukan hanya hasil



Dalam psikologi, ini menunjukkan tingkat delayed gratification yang lebih baik — kemampuan untuk menunda kepuasan demi hasil yang lebih berkualitas.



Penutup



Di tengah dunia yang serba cepat dan digital, kebiasaan mencatat dengan tangan mungkin terlihat kuno. Namun dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini justru menunjukkan banyak kualitas positif.



Mulai dari pemahaman yang lebih dalam, daya ingat yang kuat, hingga kreativitas dan kesabaran — semuanya mencerminkan cara kerja otak yang lebih terlibat secara aktif.



