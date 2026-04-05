Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
06 April 2026, 05.23 WIB

Orang yang Selalu Mencatat dengan Tangan Bukan Mengetik Biasanya Memiliki 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

seseorang yang masih mencatat dengan tangan / freepik

JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, kebanyakan orang lebih memilih mengetik catatan di laptop, tablet, atau ponsel. Cara ini dianggap lebih cepat, praktis, dan mudah disimpan. Namun, masih ada sebagian orang yang setia mencatat dengan tangan di buku atau kertas.

Menariknya, menurut berbagai penelitian dalam psikologi kognitif, kebiasaan menulis tangan bukan sekadar soal preferensi. Cara ini ternyata mencerminkan pola pikir, cara belajar, dan bahkan karakter seseorang.

Orang yang memilih mencatat dengan tangan biasanya memiliki beberapa ciri khas tertentu yang membedakan mereka dari yang lebih sering mengetik. Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (2/4), terdapat delapan ciri khas tersebut.

1. Lebih Mendalam dalam Memahami Informasi

Menulis dengan tangan membutuhkan proses yang lebih lambat dibanding mengetik. Karena itu, otak dipaksa untuk menyaring informasi terlebih dahulu sebelum menuliskannya.

Secara psikologis, proses ini disebut sebagai deep processing. Orang yang menulis tangan cenderung:

Tidak sekadar menyalin
Lebih memilih merangkum
Memahami inti dari informasi

Akibatnya, mereka biasanya memiliki pemahaman yang lebih kuat dan tahan lama terhadap materi yang dipelajari.

2. Memiliki Daya Ingat yang Lebih Baik

Penelitian menunjukkan bahwa menulis dengan tangan membantu meningkatkan daya ingat dibandingkan mengetik.

Hal ini terjadi karena:

Melibatkan koordinasi motorik
Mengaktifkan lebih banyak area otak
Membuat informasi lebih “tertanam”

Orang dengan kebiasaan ini sering kali lebih mudah mengingat detail, konsep, bahkan percakapan penting.

3. Cenderung Lebih Fokus dan Minim Distraksi

Saat menulis di buku, tidak ada notifikasi, pop-up, atau gangguan digital lainnya. Berbeda dengan mengetik di perangkat yang terhubung internet.

Secara psikologis, ini membuat mereka:

Lebih hadir di momen saat itu
Tidak mudah terdistraksi
Memiliki fokus yang lebih stabil

Inilah alasan mengapa banyak orang yang serius belajar atau berpikir mendalam memilih menulis tangan.

4. Memiliki Gaya Berpikir yang Lebih Reflektif

Menulis tangan memberi ruang untuk berpikir lebih lambat dan mendalam. Orang yang terbiasa melakukannya cenderung:

Lebih reflektif
Suka merenung
Memproses emosi dengan lebih baik

Banyak orang juga menggunakan tulisan tangan sebagai bentuk self-reflection atau journaling untuk memahami diri sendiri.

5. Lebih Kreatif dalam Mengekspresikan Ide

Berbeda dengan mengetik yang cenderung linear, menulis tangan memungkinkan kebebasan lebih dalam menuangkan ide:

Menggambar sketsa
Membuat panah atau diagram
Menulis tidak beraturan

Hal ini merangsang kreativitas dan membuat otak lebih bebas dalam mengembangkan ide-ide baru.

6. Memiliki Keterikatan Emosional yang Lebih Kuat

Tulisan tangan sering kali terasa lebih personal dibandingkan teks digital. Secara psikologis, ini menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat terhadap apa yang ditulis.

Contohnya:

Catatan pribadi terasa lebih “hidup”
Surat tulisan tangan lebih menyentuh
Jurnal lebih bermakna

Orang yang menulis tangan biasanya lebih menghargai proses dan makna di balik tulisan.

7. Lebih Teliti dan Detail-Oriented

Menulis tangan membutuhkan perhatian lebih terhadap bentuk huruf, struktur kalimat, dan tata letak.

Karena itu, orang dengan kebiasaan ini cenderung:

Lebih teliti
Suka memperhatikan detail kecil
Tidak terburu-buru dalam bekerja

Ini juga berkaitan dengan kecenderungan mereka untuk melakukan sesuatu dengan lebih hati-hati.

8. Memiliki Kesabaran yang Lebih Tinggi

Tidak bisa dipungkiri, menulis tangan jauh lebih lambat daripada mengetik. Namun justru di situlah letak keunikannya.

Orang yang terbiasa menulis tangan biasanya:

Tidak masalah dengan proses yang lebih lama
Lebih sabar dalam menyelesaikan sesuatu
Menikmati perjalanan, bukan hanya hasil

Dalam psikologi, ini menunjukkan tingkat delayed gratification yang lebih baik — kemampuan untuk menunda kepuasan demi hasil yang lebih berkualitas.

Penutup

Di tengah dunia yang serba cepat dan digital, kebiasaan mencatat dengan tangan mungkin terlihat kuno. Namun dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini justru menunjukkan banyak kualitas positif.

Mulai dari pemahaman yang lebih dalam, daya ingat yang kuat, hingga kreativitas dan kesabaran — semuanya mencerminkan cara kerja otak yang lebih terlibat secara aktif.

Jadi, jika kamu termasuk orang yang masih setia menulis catatan dengan tangan, itu bukan sekadar kebiasaan lama. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki cara berpikir yang lebih mendalam dan terstruktur.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Orang yang Tumbuh Miskin tetapi Menjadi Kaya Seringkali Tidak Bisa Menghilangkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Tumbuh Miskin tetapi Menjadi Kaya Seringkali Tidak Bisa Menghilangkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

06 April 2026, 05.21 WIB

7 Hal yang Dilakukan Pria dalam Hubungan yang Membuktikan Mereka Benar-Benar Berkomitmen untuk Jangka Panjang Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Hal yang Dilakukan Pria dalam Hubungan yang Membuktikan Mereka Benar-Benar Berkomitmen untuk Jangka Panjang Menurut Psikologi

06 April 2026, 05.19 WIB

8 Hal yang Masih Sulit “Dibeli Tanpa Berpikir” oleh Mereka yang Tumbuh di Keluarga Kelas Menengah ke Bawah Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Hal yang Masih Sulit “Dibeli Tanpa Berpikir” oleh Mereka yang Tumbuh di Keluarga Kelas Menengah ke Bawah Menurut Psikologi

06 April 2026, 05.03 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore