Bukan Mimpi Tapi Aksi, 8 Kebiasaan Harian Ini Bikin Orang Lebih Sukses di Usia 70-an Menurut Psikologi

Dilansir dari Small Biz Technology pada Rabu (8/4), ada delapan kebiasaan sederhana yang sering diterapkan oleh orang-orang yang sukses di usia 70-an.

Menurut psikologi , beberapa kebiasaan harian dapat membantu seseorang meraih kesuksesan dan kebahagiaan di masa tua.

Banyak orang yang tetap aktif, sehat, dan produktif di usia lanjut biasanya memiliki kebiasaan tertentu yang mereka mulai sejak lebih muda.

JawaPos.com - Kesuksesan di usia 70-an tidak terjadi secara kebetulan.

1. Tetap Aktif Secara Fisik



Orang yang Orang yang sukses di usia 70-an cenderung menjaga kebugaran fisik mereka sejak muda.

Menurut penelitian dalam jurnal Psychological Science, aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kesehatan otak, mengurangi risiko penyakit jantung , dan memperpanjang usia.



Kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan:



Jalan kaki 30 menit setiap hari.





Melakukan latihan ringan seperti yoga atau senam.



Tetap aktif dalam pekerjaan rumah atau berkebun.



2. Melatih Pikiran dan Belajar Hal Baru



Belajar tidak hanya untuk anak muda.

Orang yang terus menantang pikirannya dengan membaca, menulis, atau belajar keterampilan baru lebih mungkin memiliki fungsi kognitif yang tajam di usia lanjut.



Menurut teori Cognitive Reserve, semakin sering otak digunakan, semakin kuat dan fleksibel ia dalam menghadapi penuaan.



Kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan:



Membaca buku atau artikel setiap hari.



Mempelajari bahasa baru atau memainkan alat musik.



Mengikuti kursus atau seminar online.



3. Menjalin Hubungan Sosial yang Baik



Orang sukses di usia 70-an tidak menjalani hidup mereka sendirian.

Hubungan sosial yang kuat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesehatan mental.

Sebuah penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa hubungan sosial yang berkualitas lebih berpengaruh terhadap kebahagiaan dibandingkan kekayaan materi.



Kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan:



Sering menghubungi teman atau keluarga.



Bergabung dengan komunitas atau klub hobi.



Menjadi sukarelawan untuk membantu orang lain.



4. Memiliki Rutinitas Harian yang Teratur



Orang yang sukses di usia lanjut cenderung memiliki rutinitas yang teratur.

Rutinitas ini membantu mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, dan memberikan struktur dalam kehidupan sehari-hari.



Kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan:



Bangun dan tidur di waktu yang sama setiap hari.



Membuat daftar tugas harian.



Menyediakan waktu untuk relaksasi dan refleksi.



5. Berpikir Positif dan Bersyukur



Psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang fokus pada hal-hal baik dalam hidup mereka cenderung lebih bahagia dan lebih sehat.

Mereka lebih mampu mengatasi tantangan hidup dan menikmati hari tua dengan lebih baik.



Kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan:



Menulis jurnal rasa syukur setiap hari.

Menghindari berpikir negatif yang berlebihan.



Fokus pada solusi, bukan hanya masalah.



6. Mengelola Stres dengan Baik



Stres kronis dapat mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko berbagai penyakit.

Orang yang lebih sukses di usia 70-an biasanya memiliki cara efektif untuk mengelola stres.



Kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan:



Meditasi atau latihan pernapasan.



Berjalan di alam terbuka.



Menjalankan hobi yang menyenangkan.



7. Mengatur Keuangan dengan Bijak



Kesuksesan di usia 70-an juga berkaitan dengan kestabilan finansial.

Mereka yang hidup nyaman di usia senja biasanya telah merencanakan keuangan mereka dengan baik sejak dini.



Kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan:



Menabung dan berinvestasi sejak muda.



Menghindari utang yang tidak perlu.



Merencanakan dana pensiun dengan matang.



8. Memiliki Tujuan dan Makna dalam Hidup



Banyak orang yang tetap sukses dan bahagia di usia 70-an karena mereka masih memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Menurut psikologi, memiliki tujuan dalam hidup dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan memperpanjang usia.



Kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan:



Menetapkan tujuan jangka panjang dan pendek.



Tetap aktif dalam pekerjaan atau proyek yang disukai.

Memberikan kontribusi bagi komunitas atau lingkungan sekitar.



Kesimpulan



Kesuksesan di usia 70-an bukanlah hasil kebetulan, tetapi merupakan akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan sepanjang hidup.