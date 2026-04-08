08 April 2026, 17.08 WIB

Jadi Awet Muda, 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Juga Bikin Kulit Bersinar

Ilustrasi orang yang awet muda. (Freepik)

JawaPos.com - Memiliki kulit bercahaya dan pikiran yang tajam tidak hanya soal genetika atau usia, tetapi juga terkait kebiasaan sehari-hari yang mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Ini bukan tentang menggunakan produk perawatan kulit mahal atau aplikasi pelatihan otak, melainkan praktik sederhana yang bisa memberi dampak besar pada penampilan dan perasaan Anda.

Mengutip Hack Spirit, ada enam kebiasaan yang bisa membantu kulit tampak berseri dan menjaga pikiran tetap segar serta awet muda.

1. Hidrasi adalah kuncinya

60% tubuh manusia terdiri dari air. Tubuh kita membutuhkan pasokan air yang konstan agar dapat berfungsi dengan baik. Hal ini terutama berlaku untuk kulit dan otak kita, dua organ yang sangat bergantung pada hidrasi.

Dalam hal kulit, menjaga tingkat hidrasi yang optimal sangat penting untuk menjaga elastisitasnya dan mencegah tanda-tanda penuaan dini. Bayangkan kulit Anda seperti spons, jika terhidrasi dengan baik, kulit akan kenyal dan elastis.

Namun, jika mengalami dehidrasi, kulit akan menjadi kering dan mudah keriput. Sedangkan untuk pikiran, menjaga tubuh tetap terhidrasi membantu meningkatkan fungsi kognitif.

Penelitian telah menunjukkan bahwa dehidrasi ringan sekalipun dapat mengganggu daya ingat dan konsentrasi. Jika Anda ingin tetap tajam, jangan lupa minum air putih yang cukup. Memasukkan hidrasi ke dalam rutinitas harian Anda lebih mudah dari yang Anda kira.

Bawalah botol air ke mana pun Anda pergi, makanlah buah dan sayuran yang kaya air, atau atur pengingat di ponsel Anda. Ini adalah kebiasaan sederhana tetapi dapat membuat perbedaan besar dalam mempromosikan kulit bercahaya dan pikiran awet muda.

2. Makan dengan penuh kesadaran atau mindfulness

Kita semua pernah mendengar pepatah "Anda adalah apa yang Anda makan", dan itu benar adanya. Makanan yang kita konsumsi berdampak langsung pada kesehatan kulit dan fungsi kognitif kita.

Namun, mari kita luruskan satu hal, ini bukan tentang mengikuti diet ketat atau menghitung kalori. Ini tentang makan dengan penuh kesadaran, yaitu menyadari apa dan bagaimana Anda makan.

Anda dapat memperlambat dan benar-benar menikmati setiap gigitan. Hal ini tidak hanya membantu memahami tanda-tanda lapar dan kenyang pada tubuh dengan lebih baik, tetapi juga membuat Anda akan lebih menyadari nutrisi yang masuk ke dalam tubuh.

Anda juga dapat mulai memasukkan lebih banyak buah, sayur, dan protein rendah lemak ke dalam makanan. Perbedaan pada kulit dan kejernihan mental akan terlihat jelas. Kulit Anda mulai bersinar dan pikiran terasa lebih tajam.

Luangkan waktu untuk memperlambat dan menikmati makanan Anda. Perhatikan apa yang Anda makan dan bagaimana makanan tersebut menyehatkan tubuh Anda. Kebiasaan ini tidak hanya bermanfaat bagi kulit dan pikiran Anda, tetapi juga kesehatan Anda secara keseluruhan.

3. Melatih kesadaran

Di dunia yang serba cepat ini, kita mudah terjebak dalam kesibukan dan lupa untuk menikmati hidup di masa sekarang. Kondisi stres dan gangguan yang terus-menerus ini dapat memengaruhi kulit dan pikiran kita. Di sinilah kesadaran berperan.

Kesadaran penuh adalah tentang menyadari sepenuhnya kehadiran kita di saat ini, menyadari pikiran, perasaan, dan lingkungan sekitar tanpa menghakimi. Kesadaran penuh memungkinkan kita untuk memperlambat langkah, mengurangi stres, dan benar-benar terhubung dengan diri kita sendiri.

Nah, Anda mungkin berpikir, “Kedengarannya bagus, tapi bagaimana cara saya melatih kesadaran penuh?” Salah satu latihan tersebut adalah pernapasan yang penuh kesadaran, cukup fokus pada napas Anda saat masuk dan keluar.

Ini adalah latihan sederhana yang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Bagian terbaiknya, bahkan beberapa menit pernapasan yang penuh kesadaran dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan meningkatkan rasa tenang.

Manfaat mindfulness tidak hanya terbatas pada kesehatan mental. Stres merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan penuaan kulit. Dengan mengurangi stres melalui mindfulness, kita dapat membantu menjaga kulit tetap muda.

4. Olahraga teratur

Menemukan waktu dan motivasi untuk berolahraga secara teratur bisa jadi tantangan tersendiri. Namun, olahraga teratur bukan hanya tentang menurunkan berat badan atau mengencangkan otot. Ini tentang sirkulasi darah, yang sangat penting untuk kulit yang berseri.

Saat kita berolahraga, jantung kita memompa lebih cepat, mengalirkan lebih banyak darah ke seluruh tubuh kita, menyalurkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel kulit kita. Ini seperti memberikan perawatan wajah mini dari dalam ke luar pada kulit Anda.

Namun manfaatnya tidak hanya pada kulit yang berseri. Olahraga teratur juga membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi stres. Jalan cepat atau sesi yoga singkat dapat memberikan manfaat luar biasa untuk kejernihan dan fokus mental.

Bahkan sedikit aktivitas fisik dapat membuat perbedaan besar. Temukan aktivitas yang Anda nikmati, entah itu menari, bersepeda, yoga, atau bahkan berkebun. Ingat, ini bukan tentang menghukum tubuh Anda.

Ini tentang merayakan apa yang dapat dilakukannya. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap gerakan yang Anda buat adalah langkah menuju tubuh yang lebih sehat, kulit yang bersinar, dan pikiran yang awet muda.

5. Merangkul matahari dengan perlindungan

Meskipun benar bahwa paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan kulit dan penuaan dini, menghindari sinar matahari sama sekali mungkin juga bukan pendekatan terbaik.

Sinar matahari merupakan sumber vitamin D alami yang penting bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk kesehatan kulit. Kadar vitamin D yang rendah dapat menyebabkan masalah kulit dan memengaruhi fungsi kognitif. Selain itu, sedikit sinar matahari juga dapat meningkatkan suasana hati Anda.

Kuncinya di sini adalah keseimbangan. Ini tentang menikmati sinar matahari tetapi dengan perlindungan yang tepat. Pastikan untuk menggunakan tabir surya berspektrum luas yang melindungi dari sinar UVA dan UVB sebelum keluar rumah.

Kenakan pakaian dan aksesori pelindung seperti topi dan kacamata hitam saat matahari sedang terik-teriknya. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menghabiskan waktu di bawah sinar matahari pada pagi hari atau sore hari saat cuaca tidak terlalu terik.

Ingat, berjemur di bawah sinar matahari tidak berarti berjemur di bawah terik matahari selama berjam-jam. Ini tentang menikmati sinar matahari secara bertanggung jawab sambil melindungi kulit Anda. Kebiasaan ini dapat membuat kulit bersinar dan pikiran awet muda.

6. Memprioritaskan tidur

Tidur merupakan aspek kesehatan yang tidak dapat ditawar, namun banyak dari kita yang mengorbankannya. Kita hidup dalam masyarakat yang sering kali mengagungkan kesibukan dan menyamakan kurang tidur dengan produktivitas yang lebih tinggi.

Namun, inilah kenyataannya, kurang tidur dapat lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaatnya. Selama tidur, tubuh kita memasuki mode perbaikan. Itulah saatnya sel-sel kulit beregenerasi dan otak kita memproses informasi hari itu.

Mengganggu proses ini dapat menyebabkan kulit kusam dan pikiran kabur. Namun, bukan hanya kuantitas tidur yang penting, kualitasnya juga penting. Anda mungkin menyadari bahwa Anda masih merasa lelah setelah tidur selama 8 jam. Itu karena Anda tidak mendapatkan tidur yang nyenyak dan memulihkan.

Perubahan sederhana seperti membuat rutinitas sebelum tidur, mengurangi waktu menonton layar sebelum tidur, dan menjadikan kamar tidur sebagai tempat yang tenang dan nyaman dapat membuat perbedaan besar.

