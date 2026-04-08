8 Kebiasaan Lansia yang Tetap Bugar dan Sehat di Usia Senja, Penasaran?

1) Selalu Aktif Sepanjang Hari

Lansia yang tetap bugar cenderung tidak menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Mereka tetap aktif sepanjang hari dengan melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki di sekitar rumah, berkebun, atau sekadar membersihkan rumah.

Aktivitas ini membantu menjaga fleksibilitas tubuh, memperlancar peredaran darah, dan mencegah kekakuan otot serta sendi.

2) Makan Sampai Kenyang, Bukan Kekenyangan

Kebiasaan makan yang baik juga menjadi faktor penting. Lansia yang sehat umumnya tahu kapan harus berhenti makan.

Mereka menghindari makan berlebihan dan lebih memilih porsi yang cukup untuk membuat tubuh tetap berenergi tanpa merasa terlalu kenyang. Cara ini membantu menjaga berat badan ideal dan mengurangi risiko gangguan pencernaan.

3) Memprioritaskan Asupan Protein

Protein sangat penting untuk mempertahankan massa otot dan kekuatan tubuh di usia lanjut. Lansia yang sehat cenderung mengonsumsi sumber protein berkualitas seperti ikan, telur, daging tanpa lemak, serta kacang-kacangan.

Dengan asupan protein yang cukup, tubuh tetap kuat dan risiko penurunan massa otot dapat dikurangi.