Jangan Digaruk! Berikut Cara Tepat Atasi Kulit Gatal Sebagai Solusi untuk Mencegah Infeksi dan Luka

Ilustrasi sensasi gatal/freepik
JawaPos.com - Rasa gatal terjadi saat munculnya ruam merah pada kulit akibat berbagai faktor. Seringkali menimbulkan ketidaknyamanan serta dorongan untuk menggaruk kulit.
Rasa gatal bisa terjadi karena kontak langsung dengan benda-benda alergen, gigitan serangga, terkena tumbuhan tertentu, ataupun zat kimia.
Rasa gatal memang sulit untuk ditahan. Namun menggaruk kulit yang gatal hanya akan memperburuk kondisi. Hal ini bisa menyebabkan pembengkakan kulit, iritasi, sampai meningkatkan risiko infeksi akibat luka pada kulit anda.
Oleh sebab itu, penting untuk mengatasi rasa gatal, berikut adalah cara mengatasi kulit yang gatal berdasarkan informasi dari laman keslan.kemkes.go.id.
Baca Juga:Menu Diet Sehat: Pepes Daging Jamur Tiram Kaya Rempah, Masakan Jawa Sehat Praktis dan Lezat Tanpa Minyak
Jangan digaruk
Saat muncul ruam merah atau bengkak, keinginan untuk menggaruk memang sulit ditahan.namun, anda perlu ingat bahwa menggaruk bagian yang gatal bukanlah solusi.
Menggaruk area gatal hanya akan merusak kulit, menyebabkan pembengkakan, infeksi, dan meningkatkan risiko infeksi yang lebih parah.
Jauhi pemicu gatal
Langkah yang perlu anda lekukan selanjutnya adalah menjauhkan diri dari penyebab gatal. Contohnya benda-benda yang menyebabkan alergi, serangga, tumbuhan, atau bahan kimia.
Jika terpaksa tetap harus beraktivitas di lingkungan tersebut, gunakan baju pelindung kulit agar anda tidak bersentuhan secara langsung.
Kompres dingin
Kompres menggunakan air dingin dapat membantu mencegah bengkak pada ruam merah. Selain itu, kegiatan mengkompres ini mampu mengurangi rasa gatal pada tubuh anda.
Gunakan pelembab
Selain mengkompres, anda juga bisa mengoleskan moisturizer atau pelembab pada kulit anda. Pelembab mampu melindungi lapisan terluar kulit anda, sehingga tidak mudah terkena gatal-gatal.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?