Menu Diet Sehat: Pepes Daging Jamur Tiram Kaya Rempah, Masakan Jawa Sehat Praktis dan Lezat Tanpa Minyak

Ilustrasi pepes daging jamur tiram (Instagram @nia.maruf)
JawaPos.com - Jika Anda sedang mencari menu sehat tanpa minyak namun tetap kaya rasa, pepes daging jamur tiram bisa jadi pilihan terbaik.
Perpaduan daging sapi dan jamur tiram yang dibumbui rempah lengkap, lalu dikukus dalam balutan daun pisang, menghasilkan hidangan tradisional dengan cita rasa gurih, harum, dan khas Jawa.
Pepes merupakan salah satu teknik memasak khas Nusantara yang terkenal sehat karena tidak menggunakan minyak.
Proses memasak dengan cara dikukus membuat nutrisi bahan tetap terjaga, sekaligus menghasilkan rasa yang lebih alami dan meresap.
Dalam resep kali ini, pepes dipadukan dengan daging sapi dan jamur tiram. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan tekstur yang unik—lembut dari daging dan kenyal dari jamur.
Yuk simak cara membuat pepes daging jamur tiram dengan kelezatan paripurnanya seperti dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel.
Bahan Utama:
- 500 gram daging sapi bagian dalam, iris tipis
- 300 gram jamur tiram, suwir
- Daun pisang secukupnya untuk membungkus
- Daun salam secukupnya
- 2 ikat daun kemangi
- 3 sendok teh garam
- 2 sendok teh gula pasir
- 2 sendok teh ketumbar bubuk
- 1 sendok teh jinten bubuk
Bumbu Halus:
- 125 gram bawang merah
- 50 gram bawang putih
- 100 gram cabai merah besar
- 50 gram cabai keriting merah
- 25 gram cabai rawit
- 15 gram jahe
- 20 gram lengkuas
- 2 batang serai
- 15 gram kunyit
- 2 buah tomat merah
- 6 butir kemiri sangrai
