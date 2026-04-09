Menu Diet Sehat: Pepes Daging Jamur Tiram Kaya Rempah, Masakan Jawa Sehat Praktis dan Lezat Tanpa Minyak

JawaPos.com - Jika Anda sedang mencari menu sehat tanpa minyak namun tetap kaya rasa, pepes daging jamur tiram bisa jadi pilihan terbaik.

Perpaduan daging sapi dan jamur tiram yang dibumbui rempah lengkap, lalu dikukus dalam balutan daun pisang, menghasilkan hidangan tradisional dengan cita rasa gurih, harum, dan khas Jawa.

Pepes merupakan salah satu teknik memasak khas Nusantara yang terkenal sehat karena tidak menggunakan minyak.

Proses memasak dengan cara dikukus membuat nutrisi bahan tetap terjaga, sekaligus menghasilkan rasa yang lebih alami dan meresap.

Dalam resep kali ini, pepes dipadukan dengan daging sapi dan jamur tiram. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan tekstur yang unik—lembut dari daging dan kenyal dari jamur.

Yuk simak cara membuat pepes daging jamur tiram dengan kelezatan paripurnanya.

Bahan Utama:

- 500 gram daging sapi bagian dalam, iris tipis

- 300 gram jamur tiram, suwir

- Daun pisang secukupnya untuk membungkus

- Daun salam secukupnya

- 2 ikat daun kemangi

- 3 sendok teh garam

- 2 sendok teh gula pasir

- 2 sendok teh ketumbar bubuk

- 1 sendok teh jinten bubuk

Bumbu Halus: