Perhatikan! Inilah 5 Tanda Kekurangan Kalsium pada Wanita

Kalsium adalah nutrisi penting untuk kesehatan wanita, berperan penting dalam menjaga tulang dan gigi yang kuat.

Asupan kalsium yang cukup sangat penting bagi wanita, terutama selama menstruasi, kehamilan, dan menopause.

Kekurangan kalsium dapat menyebabkan osteoporosis, meningkatkan risiko patah tulang, dan lainnya.

Selain itu, kadar kalsium yang rendah dapat menyebabkan kram otot, kelelahan, dan perubahan suasana hati.

Dilaporkan Bahasa Inggris jagran, berikut lima tanda kekurangan kadar kalsium yang tidak boleh diabaikan oleh para wanita.

1. Kram pramenstruasi

Kram pramenstruasi bisa menjadi indikator halus kadar kalsium rendah pada wanita.

Kalsium membantu mengendurkan otot rahim, mengurangi keparahan kram.

Wanita yang mengalami kram hebat mungkin mendapat manfaat dari peningkatan asupan kalsium karena kadar rendah dapat memberikan kenyamanan dan nyeri menstruasi.

2. Kelelahan

Kelelahan bisa menjadi tanda tersembunyi dari kadar kalsium rendah pada wanita.

Kalsium berperan penting dalam produksi energi dan fungsi saraf.

Ketika kadarnya rendah, wanita mungkin mengalami kelelahan terus-menerus, lesu, dan kelemahan otot sehingga tugas sehari-hari terasa berat dan meningkat.

3. Sakit gigi atau masalah gigi