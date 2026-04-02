Sudah Diet dan Olahraga Tapi Berat Badan Tidak Turun? Ini 5 Penjelasan Ilmiahnya

JawaPos.Com - Usaha menurunkan berat badan sering kali membutuhkan komitmen yang tidak sedikit.

Pola makan mulai diatur, olahraga dijalani secara rutin, namun hasil yang diharapkan tidak kunjung terlihat.

Situasi ini kerap menimbulkan rasa frustrasi, seolah semua usaha yang dilakukan tidak memberikan perubahan yang berarti.

Menurunkan berat badan bukan sekadar soal makan lebih sedikit dan bergerak lebih banyak.

Tubuh memiliki sistem yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hormon, metabolisme, dan kebiasaan sehari-hari.

Dalam kajian Metabolisme, perubahan berat badan dipengaruhi oleh keseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang digunakan.

Ketika berat badan tidak kunjung turun meskipun sudah diet dan olahraga, kemungkinan terdapat faktor lain yang memengaruhi proses tersebut.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima penjelasan ilmiah yang sering menjadi penyebab orang tidak turun berat badan walaupun sudah diet dan olahraga.

1. Metabolisme Tubuh Melambat

Saat seseorang mengurangi asupan kalori secara drastis, tubuh akan beradaptasi dengan menurunkan laju metabolisme. Hal ini dilakukan sebagai mekanisme bertahan hidup.

Akibatnya, tubuh membakar lebih sedikit energi, sehingga penurunan berat badan menjadi lebih lambat atau bahkan terhenti.

Kondisi ini sering membuat seseorang merasa sudah berusaha keras, namun hasilnya tidak sesuai harapan.

2. Kurangnya Asupan Protein

Protein memiliki peran penting dalam menjaga massa otot dan meningkatkan rasa kenyang.