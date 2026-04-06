Snack Rendah Kalori Tinggi Protein: Pilihan Ringan untuk Diet Sehat

Potret snack rendah kalori tinggi protein yang cocok sekali untuk diet. (Sumber: instagram.com/@achtasyaiman)

JawaPos.com - Menjaga pola makan saat menjalani diet bukan berarti harus mengorbankan rasa. Kini, banyak pilihan camilan yang tetap lezat namun rendah kalori dan tinggi protein.

Salah satu jenis snack yang sedang populer adalah camilan praktis dengan kandungan sekitar 115-135 kkal per porsi, sehingga cocok dikonsumsi saat sore hari atau dalam pola intermittent fasting (IF).



Snack seperti ini biasanya mengandalkan bahan sederhana dengan pengolahan minimal, namun tetap memperhatikan keseimbangan nutrisi. Kandungan protein yang cukup membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sementara kalori yang rendah membuatnya aman untuk dikonsumsi tanpa khawatir berlebihan.



Menurut @achtasyaiman, camilan rendah kalori ini tidak hanya cocok untuk diet, tetapi juga bisa menjadi alternatif snack harian yang lebih sehat dibandingkan makanan tinggi gula atau lemak jenuh.



Bahan-Bahan

1 butir telur

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Daun bawang secukupnya (opsional)

Cabai sesuai selera (opsional)

Sedikit saus (opsional, sesuai selera)

Minyak secukupnya untuk memasak



Cara Pembuatan

1. Siapkan Bahan

Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu tambahkan garam dan lada secukupnya. Jika ingin rasa lebih segar, tambahkan irisan daun bawang dan cabai.

2. Kocok Telur

Kocok semua bahan hingga tercampur rata, namun tidak perlu terlalu lama agar teksturnya tetap lembut saat dimasak.

3. Masak Telur

Panaskan sedikit minyak di atas wajan, lalu tuangkan adonan telur. Masak dengan api sedang hingga setengah matang.

4. Tambahkan Saus (Opsional)

Sebelum telur benar-benar matang, tambahkan sedikit saus sesuai selera untuk memberikan rasa tambahan.

5. Penyajian

Masak hingga matang sempurna, lalu angkat dan sajikan hangat. Bisa dinikmati langsung atau dipadukan dengan nasi dalam porsi kecil.



Snack rendah kalori tinggi protein ini menjadi solusi praktis bagi kamu yang ingin tetap ngemil tanpa merasa bersalah. Dengan bahan yang sederhana dan waktu memasak yang singkat, camilan ini sangat cocok untuk gaya hidup modern yang serba cepat.



Selain itu, fleksibilitas dalam menambahkan bahan membuat menu ini tidak membosankan. Kamu bisa menyesuaikan rasa sesuai selera tanpa mengurangi nilai gizinya.

Sangat cocok untuk dikonsumsi saat sore hari, setelah olahraga, atau sebagai menu ringan dalam program diet.



Dengan memperhatikan asupan kalori dan protein, kamu tetap bisa menikmati makanan enak sekaligus menjaga kesehatan tubuh.