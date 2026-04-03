Jarang Orang yang Tahu, Ini 5 Manfaat Tahu Putih untuk Kesehatan

JawaPos.com — Tahu merupakan salah satu makanan yang sangat digemari di Indonesia karena rasanya enak dan teksturnya yang lembut. Selain itu, tahu juga dikenal sebagai makanan yang rendah kalori, lemak, dan karbohidrat. Dalam 100 gram tahu, terkandung sekitar 70 kalori, 2 gram karbohidrat, serta 4 gram lemak. Tak hanya itu, tahu juga kaya akan nutrisi penting bagi tubuh, terutama protein yang mengandung asam amino esensial. Di dalamnya juga terdapat berbagai vitamin dan mineral, seperti mangan, kalsium, selenium, fosfor, magnesium, zat besi, seng, dan tembaga yang bermanfaat untuk kesehatan. Dengan kandungan gizi yang melimpah tersebut, tahu putih memiliki berbagai manfaat bagi tubuh jika dikonsumsi secara rutin. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Kunci Sehat yang dikutip pada Jumat (2/4), berikut lima manfaat tahu putih untuk kesehatan.

1. Kaya Akan Protein

Tahu yang terbuat dari kacang kedelai ternyata memiliki banyak kandungan protein di dalamnya. Jumlahnya tak kalah banyak dengan kandungan protein yang ada di dalam daging.

Dalam 100 gram tahu dapat mengandung 8 gram protein yang baik untuk asupan harian. Walaupun masuk ke dalam kategori produk nabati asam amino esensial yang terkandung pada tahu yang setara dengan daging.

Kandungan protein yang ada di dalam tahu jumlahnya lebih banyak daripada susu per cangkirnya, seperti secangkir tahu mengandung protein sebesar 20,2 gram sedangkan susu hanya 15,3 gram saja. Tak hanya itu saja, jumlah kalori tahu juga lebih kecil daripada susu yaitu hanya sebesar 100 kalori.

2. Menjaga Kesehatan Tulang

Selanjutnya, yaitu dapat menjaga kesehatan tulang karena tahu mengandung kalsium yang merupakan bahan utama dalam pembentukan tulang.

Kandungan isoflavone yang ada di dalam tahu dipercaya dapat meningkatkan kepadatan tulang dan menurunkan risiko pengeroposan pada tulang.