5 Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan, Badan Tetap Fit dan Tidak Mudah Sakit!

Ilustrasi menjaga imunitas tubuh di musim hujan (Dok. Freepik) JawaPos.com - Musim hujan biasanya ditandai dengan cuaca yang tidak menentu dan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti flu, batuk, hingga demam. Karena itu, tubuh perlu dijaga agar tetap kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Menjaga kesehatan di musim hujan bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana, asalkan dilakukan secara rutin dan konsisten. Berdasarkan informasi dari Halodoc dan Alodokter pada Sabtu (4/4), berikut lima cara yang perlu kamu ketahui agar tubuh tetap sehat dan bugar selama musim hujan.

1. Mengonsumsi Makanan Penguat Imunitas Tubuh

Untuk memiliki imunitas tubuh yang kuat, kamu dapat konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein, zinc, serta vitamin A, C, D, dan E.

Nutrisi-nutrisi tersebut berperan penting dalam mendukung daya tahan tubuh, sehingga kamu tidak mudah sakit.

Selain mengonsumsi makanan, kamu juga bisa minum suplemen untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh akan nutrisi, sehingga tubuh tidak mudah sakit pada saat musim hujan.

2. Selalu Menjaga Kesehatan

Selanjutnya yaitu kamu harus menjaga kebersihan diri dapat mengurangi risiko terkena penyakit menular sekaligus membuat tubuh tetap sehat saat musim hujan.

Kamu dapat memulainya dengan membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun setiap usai dari toilet, akan makan, dan selesai makan.

Lalu kamu dapat biasakan untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin, serta membuang sampah pada tempatnya.

Selain itu, kamu dapat menggunakan masker agar tidak tertular kuman dari orang yang sedang sakit dan menggunakan baju hangat jika cuaca sedang dingin.

3. Lakukan Aktivitas Fisik