Jangan Sampai Celaka! 8 Bagian Mobil yang Diam-Diam Kerja Keras Saat Musim Hujan

JawaPos.com - Saat musim hujan datang, kondisi jalan berubah jadi lebih menantang, licin, penuh genangan, dan jarak pandang menurun drastis. Tanpa disadari, ada beberapa komponen mobil yang harus bekerja lebih keras dari biasanya demi menjaga keselamatan kamu selama berkendara.

Kalau kamu abai, risiko seperti rem kurang pakem, ban selip, hingga kaca berembun bisa terjadi kapan saja. Karena itu, penting banget untuk memastikan bagian-bagian vital ini tetap dalam kondisi prima sebelum dan selama musim hujan.

Berikut 8 bagian mobil yang diam-diam kerja saat musim hujan seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Wiper dan Cairan Washer

Saat hujan turun deras, visibilitas jadi faktor utama keselamatan. Wiper berfungsi menyapu air dari kaca depan agar pandangan kamu tetap jelas. Tapi kalau karetnya sudah keras, retak, atau tidak lentur, hasilnya malah bikin kaca makin buram bahkan bisa menggores permukaan kaca.

Selain itu, jangan remehkan cairan washer. Air biasa tidak cukup efektif membersihkan kotoran seperti minyak atau sisa getah yang terbawa hujan. Pastikan tangki washer selalu terisi cairan khusus agar kaca tetap bersih maksimal saat dibutuhkan.

2. Sistem Pengereman

Di jalan basah, performa rem benar-benar diuji. Permukaan licin membuat jarak berhenti jadi lebih panjang, sehingga sistem pengereman harus dalam kondisi terbaik. Kalau kampas rem sudah menipis, daya cengkeramnya akan berkurang dan bisa berbahaya.

Kamu juga perlu memperhatikan minyak rem dan sistem hidroliknya. Jika pedal terasa dalam atau seperti “kosong”, bisa jadi ada masalah seperti kebocoran. Jangan tunggu sampai gagal fungsi, lebih baik cek dan servis sejak awal.