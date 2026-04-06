Ternyata Sesimpel Ini Mengatasi Cegukan, Trik Unik Menelan Satu Sendok Gula yang Ternyata Ampuh Membuat Hilang Seketika

Ilustrasi cegukan/freepik
JawaPos.com - Cegukan merupakan kondisi alami tubuh yang terjadi ketika otot diafragma mengalami kontraksi secara tiba-tiba.
Akibatnya udara masuk terlalu cepat ke dalam paru-paru, sehingga saluran pernapasan tertutup dan mendadak menghasilkan suara “hik”.
Cegukan normal terjadi dalam hitungan detik sampai 3 menit. Namun jika terjadi terus menerus, dan pencernaan.
Merujuk informasi dari laman kemkes.go.id dan puskesmasperampuan-dikes.
Mulai dari makan terlalu banyak atau terlalu cepat, mengonsumsi makanan panas dan pedas, Mengonsumsi minuman bersoda atau beralkohol, Menelan udara saat mengunyah atau menghisap permen, menelan terlalu banyak udara (aerophagia), mengalami perubahan suhu secara tiba-tiba, sedang merasa gugup, terlalu bersemangat, atau stres.
Baca Juga: Ramalan Kesehatan Zodiak Besok Selasa 7 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces
Bagi anda yang bingung harus melakukan apa saat cegukan mulai mengganggu, ada beberapa cara yang secara ilmiah dapat membantu meredakan sensasi cegukan agar kondisi tersebut segera hilang.
Menahan napas
Praktik menahan napas merupakan hal yang paling umum dilakukan saat cegukan. Menahan napas secara teratur dapat mengatur ritme diafragma menjadi rileks, karena karbon dioksida menjadi mengingkat.
Minum air dingin
Air dingin yang diminum dapat membuat saraf tenggorokan untuk menghentikan kontraksi berlebihan pada bagian diafragma. Diafragma yang rileks dapat menghentikan sensasi cegukan di dalam tubuh anda.
Mengkonsumsi makanan asam
Makanan asam seperti lemon, ternyata dapat mengobati cegukan. Rasa asam yang kuat pada lemon bisa memberikan stimulasi pada bagian mulut dan tenggorokan.
Menghisap potongan lemon ini mampu menghentikan sinyal cegukan, karena tubuh yang teralihkan pada rasa asam tersebut.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik