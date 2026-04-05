7 Cara Ampuh Menghilangkan Cegukan dengan Cepat

JawaPos.com - Cegukan memang terdengar sepele, tapi siapa pun yang pernah mengalaminya tahu betapa mengganggunya kondisi ini. Bunyi "hik" yang muncul berulang bisa membuat aktivitas terganggu, bahkan bikin tidak nyaman saat makan, berbicara, hingga istirahat.

Secara medis, cegukan terjadi akibat kontraksi tiba-tiba pada otot diafragma yang berperan penting dalam proses pernapasan. Kontraksi ini memicu penutupan pita suara secara cepat, sehingga menghasilkan suara khas yang sering kita dengar. Penyebabnya pun beragam, mulai dari makan terlalu cepat, minuman bersoda, hingga emosi seperti stres atau kegembiraan berlebihan.

Dilansir dari laman resmi Ekahospital dan Alodokter, sebagian besar cegukan bisa hilang dengan sendirinya. Namun, jika ingin mempercepat prosesnya, ada beberapa cara sederhana yang terbukti efektif untuk menghentikan cegukan dalam waktu singkat. Berikut 7 cara ampuh yang bisa Anda coba di rumah:

1. Tahan Napas Beberapa Detik

Cara paling klasik namun tetap efektif adalah menahan napas. Tarik napas dalam-dalam, lalu tahan selama 10–20 detik sebelum menghembuskannya perlahan. Teknik ini membantu meningkatkan kadar karbon dioksida dalam darah, yang dapat meredakan kontraksi diafragma penyebab cegukan.

Meski terdengar sederhana, metode ini bekerja secara fisiologis dengan "mengalihkan" sistem pernapasan tubuh. Lakukan hingga 2–3 kali pengulangan untuk hasil maksimal. Banyak orang merasakan cegukan langsung berhenti setelah mencoba cara ini.

2. Minum Air Putih secara Perlahan

Minum air menjadi solusi praktis yang sering digunakan untuk mengatasi cegukan. Anda bisa meneguk air secara perlahan atau sekaligus dalam jumlah cukup banyak. Cara ini dipercaya dapat merangsang saraf vagus yang berperan dalam mengontrol diafragma.

Selain itu, aliran air yang masuk ke tubuh juga membantu "menyetel ulang" pola kontraksi yang tidak normal pada diafragma. Untuk hasil terbaik, gunakan air putih suhu normal atau sedikit dingin.