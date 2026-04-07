Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Antara
07 April 2026, 13.46 WIB

4 Kabupaten/Kota di Sumsel KLB Campak, Palembang Catat 90 Kasus Positif

Ilustrasi anak terkena campak. (dok. JawaPos.com)

JawaPos.com – Kasus campak di empat daerah di Sumatera Selatan baru saja ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan.

Dari keempat kabupaten/kota itu, dua di antaranya telah terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan laboratorium.

Keempat daerah tersebut masing-masing Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

“Di Sumsel, ada empat daerah yang ditetapkan sebagai KLB campak,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Ira Primadesa, Senin (6/4) sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, dua daerah yang masuk kategori KLB campak dengan konfirmasi positif dari laboratorium adalah Palembang dan Prabumulih.

Di Kota Palembang tercatat sebanyak 578 kasus suspek dengan 90 kasus positif campak.

Kasus positif ditemukan pada Januari dan Februari 2026, sedangkan pada Maret tidak ditemukan kasus positif meskipun terdapat 196 kasus suspek.

“Pada Januari terdapat 60 kasus positif dari 127 suspek, Februari 30 kasus positif dari 255 suspek, dan Maret 196 suspek tanpa kasus positif,” jelasnya.

Kemudian, di Prabumulih tercatat 76 kasus suspek dengan 16 kasus positif. Rinciannya, Januari terdapat 33 suspek dengan 16 positif, sedangkan Februari dan Maret masing-masing 26 dan 17 suspek tanpa kasus positif.

Selain itu, Kabupaten Banyuasin dan Musi Rawas Utara ditetapkan sebagai KLB suspek campak.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore