Begadang Karena Terlalu Banyak Pikiran? 4 Dampak Overthinking terhadap Kualitas Tidur Malam yang Jarang Disadari

JawaPos.com – Pernahkah kamu merasa sudah lelah secara fisik, tapi begitu rebahan malah otak seperti “menyalakan mesin” dan mulai memikirkan segala kemungkinan?

Inilah yang disebut overthinking, salah satu penyebab utama kenapa banyak orang kesulitan mendapatkan tidur nyenyak.

Hal ini tidak hanya terjadi pada seseorang yang menyelami dunia profesional, tetapi juga terjadi pada mereka yang mendalami dunia akademis.

Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 73% orang berusia 25–35 tahun mengalami overthinking kronis, dan kondisi ini erat kaitannya dengan tingkat kecemasan serta depresi yang lebih tinggi.

Padahal, usia ini adalah masa produktif yang justru membutuhkan kualitas tidur optimal.

Sayangnya, overthinking malam hari bukan hanya bikin susah tidur, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan fisik, emosi, hingga produktivitas sehari-hari.

Ingin tahu lebih lanjut bagaimana overthinking menganggu tidurmu dan apa saja dampaknya? Simak penjelasan berikut yang dilansir dari Restolex dan Healthline.

1. Sulit Tidur – Pikiran yang Terlalu Aktif Menghambat Rasa Kantuk Overthinking membuat otak tetap bekerja keras di saat tubuh seharusnya mulai rileks. Pikiran yang berputar-putar soal masalah atau kekhawatiran justru menunda datangnya kantuk.

Akibatnya, kamu jadi butuh waktu lebih lama untuk bisa tertidur nyenyak.