Sering Dijadikan Bumbu Dapur, Ini 9 Manfaat Kesehatan Jahe yang Jarang Disadari

Lalu, apa saja manfaat jahe bagi kesehatan? Dan berapa banyak yang sebaiknya dikonsumsi setiap hari?

9 Manfaat Kesehatan Jahe

1. Membantu Meredakan Sindrom Iritasi Usus Besar (IBS) dan Gangguan Pencernaan

Jahe memiliki efek menenangkan pada sistem pencernaan. Senyawa aktif dalam jahe dapat membantu meredakan gejala sindrom iritasi usus besar (IBS), seperti kram perut dan kembung.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat mempercepat pengosongan lambung hingga 50%, sehingga sangat bermanfaat bagi mereka yang sering mengalami gangguan pencernaan.

2. Pereda Nyeri Alami

Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan nyeri sendi, otot, dan bahkan nyeri akibat osteoartritis. Sebuah penelitian menemukan bahwa pasien osteoartritis yang mengonsumsi ekstrak jahe mengalami pengurangan rasa sakit yang signifikan.

Bahkan, jahe yang dihancurkan dan dicampur dengan air hangat dapat dioleskan ke dahi untuk meredakan sakit kepala.

3. Melindungi Otak dari Penyakit Alzheimer

Jahe membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif, yang merupakan salah satu penyebab utama penyakit Alzheimer. Studi juga menunjukkan bahwa konsumsi jahe dapat meningkatkan daya ingat dan mempercepat waktu reaksi otak.

4. Mengatasi Mual dan Mabuk Perjalanan

Jahe telah lama digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi mual akibat mabuk perjalanan, kehamilan (morning sickness), atau efek samping kemoterapi. Mengonsumsi jahe dalam jumlah kecil dapat membantu meredakan gejala ini tanpa efek samping berlebihan.

5. Membersihkan Sinus Secara Alami

Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dapat membantu meredakan hidung tersumbat serta memperlancar sistem pernapasan. Secangkir teh jahe hangat bisa menjadi solusi alami untuk mengatasi sinusitis.

6. Mencegah dan Melawan Kanker

Penelitian menunjukkan bahwa jahe memiliki efek antikanker, terutama dalam mencegah kanker prostat dan ovarium. Senyawa aktif dalam jahe dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

7. Mengurangi Kram Menstruasi

Jahe memiliki efek antispasmodik yang dapat meredakan kram menstruasi. Sebuah penelitian menemukan bahwa konsumsi bubuk jahe selama tiga hari pertama menstruasi sama efektifnya dengan obat pereda nyeri dalam mengurangi kram.

8. Menurunkan Risiko Penyakit Jantung

Jahe dapat membantu menurunkan kadar gula darah serta mengurangi risiko penyakit jantung dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi peradangan pada pembuluh darah.

9. Menurunkan Kadar Kolesterol