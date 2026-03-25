8 Rekomendasi Kuliner Malam Purwokerto Paling Ramai dan Bikin Ketagihan, Wajib Masuk Daftar!

JawaPos.com - Purwokerto bukan hanya dikenal dengan logat ngapak yang khas dan menghibur, tetapi juga menyimpan kekayaan kuliner yang menggoda selera.

Terutama saat malam hari, suasana kota ini berubah menjadi pusat jajanan yang ramai dan penuh pilihan lezat.

Bagi para pecinta kuliner, menjelajahi makanan malam di Purwokerto bisa menjadi pengalaman yang sulit dilupakan.

Mulai dari makanan berat hingga camilan unik, semuanya tersedia dengan cita rasa khas yang bikin nagih.

Dilansir dari YouTube 10 BEST 10, berikut ini delapan rekomendasi kuliner malam di Purwokerto yang selalu dipadati pembeli dan layak Anda coba.

1. Sega Gemblung Pak Tofik, Porsi Jumbo untuk Perut Lapar

Sega Gemblung Pak Tofik menjadi pilihan utama bagi siapa saja yang mencari makanan dengan porsi besar. Nama “sega gemblung” sendiri merujuk pada sajian nasi dengan jumlah melimpah dan lauk yang beragam.

Dalam satu piring, Anda akan mendapatkan nasi hangat lengkap dengan pilihan lauk seperti ayam, telur, kering tempe, hingga sambal pedas yang menggugah selera.

Kombinasi rasa gurih, manis, dan pedas membuat menu ini sangat cocok dinikmati saat malam hari.

Tak heran jika warung ini hampir selalu ramai pengunjung, terutama saat jam makan malam.

2. Wisata Kuliner Pasar Manis, Surga Jajanan Malam

Jika Anda bingung memilih makanan, kawasan Wisata Kuliner Pasar Manis adalah solusi terbaik. Pada siang hari, tempat ini merupakan pasar tradisional. Namun saat malam tiba, area ini berubah menjadi pusat kuliner yang meriah.