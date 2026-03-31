Lania Monica
01 April 2026, 06.21 WIB

4 Kafe Nyaman di Cirebon, Pilihan Suasana Tenang Hilang Dari Kebisingan

Smiljan Dutchbokk Cirebon (Google Images)

JawaPos.com - Mencari tempat nyaman untuk mengerjakan tugas atau sekadar belajar di luar rumah bisa menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa.

Suasana yang kondusif, fasilitas Wi-Fi yang stabil, serta adanya stop kontak untuk mengisi daya laptop menjadi faktor utama dalam memilih tempat nugas yang ideal. 

Cirebon memiliki beberapa kafe yang tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga memiliki suasana yang mendukung produktivitas. 

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah empat rekomendasi kafe di Cirebon yang cocok untuk mahasiswa yang ingin fokus menyelesaikan tugas.

1. Smiljan Dutchbook

Bagi mahasiswa yang senang belajar dengan ditemani buku, Smiljan Dutchbook adalah pilihan yang tepat. Terletak di Jl. Ciremai, Kejaksan, Kota Cirebon, kafe ini memiliki perpustakaan mini yang dipenuhi koleksi buku menarik.

Suasananya tenang dengan desain interior yang cozy, cocok untuk belajar atau bekerja dalam waktu lama. Harga menu di sini cukup terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000, dengan pilihan kopi, teh, serta camilan ringan.

2. Kopi Manao

Terletak di Jl. Tuparev No.64, Kedungjaya, Kabupaten CirebonKopi Manao memiliki konsep minimalis dengan suasana yang mendukung konsentrasi.

Banyak mahasiswa yang datang ke sini untuk bekerja karena suasananya yang tidak terlalu ramai. Tersedia Wi-Fi dan stop kontak di hampir setiap meja, meski terkadang koneksi internet bisa sedikit kurang stabil saat ramai. 

Sistem parkir di sini menggunakan tarif per jam, jadi pastikan untuk memperhitungkan waktu agar tidak terkena biaya parkir tinggi.

3. Paper & Sip

Jika mencari tempat yang tenang dan jauh dari kebisingan, Paper & Sip yang berada di Jl. Aria Jipang No.22, Pekiringan, Kota Cirebon, bisa jadi pilihan yang tepat. Kafe ini memiliki Wi-Fi berkecepatan tinggi serta rak buku gratis yang bisa dibaca oleh pengunjung.

Artikel Terkait
5 Kafe Terbaik Cirebon, Cocok Untuk Work From Cafe Bisa Bekerja Lebih Nyaman - Image
Kuliner

5 Kafe Terbaik Cirebon, Cocok Untuk Work From Cafe Bisa Bekerja Lebih Nyaman

01 April 2026, 06.30 WIB

Orang yang Lebih Suka Bekerja di Kafe daripada di Rumah Biasanya Mencari 9 Hal Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Lebih Suka Bekerja di Kafe daripada di Rumah Biasanya Mencari 9 Hal Ini Menurut Psikologi

14 Februari 2026, 20.11 WIB

Seru Banget! 5 Tempat Nongkrong Favorit di Jaksel yang Wajib Kamu Coba saat Weekend - Image
Travelling

Seru Banget! 5 Tempat Nongkrong Favorit di Jaksel yang Wajib Kamu Coba saat Weekend

17 Januari 2026, 16.25 WIB

Terpopuler

1

Marion Jola Terjun ke Dunia Lawak, Jadi Merasa Tidak Cantik?

2

Serap Aspirasi Warga, Wakil Ketua DPRD Bandung Rieke Dorong Pelatihan hingga Penanganan Sampah Terpadu

3

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

4

Ramalan Zodiak Leo 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

5

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

6

Ramalan Zodiak Gemini 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

7

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

8

Ramalan Zodiak Aries 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

9

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

10

Jarang Ribut, 7 Cara Efektif Menjaga Hubungan Jarak Menengah agar Tetap Harmonis dan Penuh Kepercayaan

