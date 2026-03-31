4 Kafe Nyaman di Cirebon, Pilihan Suasana Tenang Hilang Dari Kebisingan

JawaPos.com - Mencari tempat nyaman untuk mengerjakan tugas atau sekadar belajar di luar rumah bisa menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa.

Suasana yang kondusif, fasilitas Wi-Fi yang stabil, serta adanya stop kontak untuk mengisi daya laptop menjadi faktor utama dalam memilih tempat nugas yang ideal.

Cirebon memiliki beberapa kafe yang tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga memiliki suasana yang mendukung produktivitas.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah empat rekomendasi kafe di Cirebon yang cocok untuk mahasiswa yang ingin fokus menyelesaikan tugas.

1. Smiljan Dutchbook Bagi mahasiswa yang senang belajar dengan ditemani buku, Smiljan Dutchbook adalah pilihan yang tepat. Terletak di Jl. Ciremai, Kejaksan, Kota Cirebon, kafe ini memiliki perpustakaan mini yang dipenuhi koleksi buku menarik.

Suasananya tenang dengan desain interior yang cozy, cocok untuk belajar atau bekerja dalam waktu lama. Harga menu di sini cukup terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000, dengan pilihan kopi, teh, serta camilan ringan.

2. Kopi Manao Terletak di Jl. Tuparev No.64, Kedungjaya, Kabupaten Cirebon, Kopi Manao memiliki konsep minimalis dengan suasana yang mendukung konsentrasi.

Banyak mahasiswa yang datang ke sini untuk bekerja karena suasananya yang tidak terlalu ramai. Tersedia Wi-Fi dan stop kontak di hampir setiap meja, meski terkadang koneksi internet bisa sedikit kurang stabil saat ramai.

Sistem parkir di sini menggunakan tarif per jam, jadi pastikan untuk memperhitungkan waktu agar tidak terkena biaya parkir tinggi.