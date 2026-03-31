Lania Monica
01 April 2026, 06.30 WIB

5 Kafe Terbaik Cirebon, Cocok Untuk Work From Cafe Bisa Bekerja Lebih Nyaman

  Bekerja dari kafe atau yang dikenal dengan istilah Work From Cafe (WFC) menjadi tren bagi banyak karyawan yang mencari suasana berbeda dari kantor atau rumah. 

Cirebon menawarkan berbagai kafe dengan fasilitas lengkap yang mendukung produktivitas kerja.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah lima rekomendasi kafe di Cirebon yang cocok untuk WFC.

  1. TW Space

Terletak di Jalan Ciliwung, Kalikoa, Kedawung, Kabupaten Cirebon, TW Space menawarkan suasana modern dengan fasilitas lengkap seperti Wi-Fi cepat dan berbagai pilihan ruangan. Kafe ini sering menjadi lokasi acara komunitas atau pelatihan, menjadikannya tempat ideal untuk bekerja sambil bersosialisasi. Menu yang ditawarkan beragam, mulai dari kopi susu hingga rice bowl, dengan harga antara Rp16.000 hingga Rp33.000. TW Space buka setiap hari dari pukul 08.00 hingga 23.00 WIB.

  • E Space Coffee

    • Berlokasi di Jalan Tentara Pelajar No. 11, Pekiringan, Kesambi, Kota Cirebon, E Space Coffee menggabungkan konsep coworking space dan kedai kopi. Tempat ini menyediakan ruang pertemuan untuk diskusi kelompok atau presentasi, dengan suasana santai yang mendukung produktivitas. Menu yang ditawarkan meliputi kopi, mocktail, dan berbagai makanan ringan hingga berat, dengan harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000. E Space Coffee buka setiap hari dari pukul 08.00 hingga 23.00 WIB.

  • CIRCLE C: Coffee C & Barber C

    • CIRCLE C menawarkan konsep unik yang menggabungkan kafe dan barbershop dalam satu tempat. Berlokasi di Jalan Simega I No. 67, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, tempat ini cocok bagi mereka yang ingin bekerja sambil menikmati suasana berbeda. Menu yang tersedia antara lain toast, roti bakar, pisang bakar, dan berbagai pilihan minuman kopi dan non-kopi, dengan harga berkisar antara Rp16.000 hingga Rp26.000. Jam operasionalnya adalah pukul 11.00 hingga 22.00 WIB pada hari biasa, dan tutup lebih lama pada akhir pekan.

  • Say Ya! Cafe & Resto

    • Terletak di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 162, Pekiringan, Kesambi, Kota Cirebon, Say Ya! Cafe & Resto menawarkan area sky view di lantai tiga dengan pemandangan indah. Interiornya yang Instagramable dan fasilitas karaoke menjadikannya tempat yang menarik untuk bekerja sambil bersantai. Menu yang ditawarkan beragam, mulai dari main course, steak, pasta, hingga berbagai minuman seperti espresso dan mocktail. Harga menu bervariasi dan kafe ini buka setiap hari dari pukul 08.00 hingga 23.00 WIB.

  • Maffed Coworking Space & Cafe

    • Maffed menawarkan suasana yang nyaman dengan desain interior modern yang mendukung produktivitas. Lokasinya strategis dan mudah dijangkau, menjadikannya pilihan tepat untuk WFC. Menu yang tersedia meliputi berbagai jenis kopi, teh, dan makanan ringan dengan harga terjangkau. Jam operasional dan alamat lengkap dapat ditemukan melalui pencarian lebih lanjut.

    Editor: Hanny Suwindari
