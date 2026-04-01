Resep Cheongfan Udang Lembut dan Lumer, Jajanan Chinese Style yang Lagi Viral

Potret cheongfan udang lembut dengan kulit tipid yang cocok untuk jualan atau camilan. (Sumber: instagram.com/@alinmillatina) JawaPos.com - Cheongfan atau rice noodle roll merupakan salah satu hidangan khas Chinese yang terkenal dengan teksturnya yang lembut, tipis, dan sedikit kenyal. Biasanya diisi dengan udang atau daging, lalu disiram saus gurih yang khas. Versi Cheongfan Udang ini jadi favorit karena rasanya ringan tapi tetap kaya rasa.



Tekstur kulitnya yang halus berpadu dengan isian udang yang juicy menciptakan sensasi makan yang unik. Ditambah saus asin-manis yang meresap, hidangan ini cocok dinikmati sebagai camilan atau menu sarapan yang tidak terlalu berat.



Walaupun terlihat seperti makanan restoran, ternyata cheongfan bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan sederhana seperti tepung beras dan tapioka.



Bahan Isian Udang

300 gram udang kupas

1/2 sdt baking powder

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada bubuk

1 siung bawang putih (cincang)

1 ikat kecil kucai



Bahan Kulit Cheongfan

60 gram tepung tapioka

45 gram tepung beras

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada bubuk

360 ml air

1 sdm minyak goreng



Bahan Saus

2 sdm kecap asin

1 sdm kecap asin hitam

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap ikan

1 sdm gula pasir

200 ml air

Pelengkap

Daun ketumbar

Chili oil

Bawang goreng



Cara Membuat Cheongfan Udang

1. Campurkan semua bahan isian udang, aduk hingga rata dan diamkan sebentar.

2. Dalam wadah lain, campurkan bahan kulit hingga menjadi adonan cair yang halus.

3. Panaskan kukusan, lalu olesi loyang tipis dengan minyak.

4. Tuang adonan kulit secukupnya hingga membentuk lapisan tipis.

5. Tambahkan isian udang di atasnya.

6. Kukus selama beberapa menit hingga matang dan transparan.

7. Angkat, lalu gulung perlahan saat masih hangat.

8. Ulangi hingga adonan habis.

9. Untuk saus, campurkan semua bahan lalu masak sebentar hingga larut dan hangat.

10. Sajikan cheongfan dengan siraman saus dan tambahan pelengkap.



Hal yang membuat cheongfan spesial adalah teksturnya. Kulitnya harus tipis, lembut, dan sedikit kenyal, bukan tebal seperti adonan biasa. Perpaduan tepung beras dan tapioka menjadi kunci untuk mendapatkan hasil ini.



Udang sebagai isian memberikan rasa manis alami yang segar, sementara kucai menambah aroma khas yang menggugah selera. Saat dikukus, semua bahan menyatu dengan sempurna.



Saus pada cheongfan bukan sekadar pelengkap, tapi justru menjadi elemen utama yang mengikat rasa. Kombinasi kecap asin, kecap ikan, dan saus tiram menciptakan rasa umami yang kuat.



Tambahan chili oil memberikan sensasi pedas yang bisa disesuaikan dengan selera. Sementara daun ketumbar dan bawang goreng memberi sentuhan akhir yang membuat hidangan semakin lengkap.



Cheongfan Udang bisa jadi alternatif camilan yang berbeda dari biasanya. Selain enak, tampilannya juga menarik dan “restaurant style”, cocok untuk ide jualan kekinian.



Dengan bahan yang relatif sederhana dan proses yang tidak terlalu sulit, kamu bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah. Apalagi jika disajikan hangat, teksturnya akan terasa lebih nikmat.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dilansir dari @alinmillatina, “Pakai tepung tapioka hasilnya lembut dan bagus banget!”