03 April 2026, 02.16 WIB

Nongkrong Asik Bareng Teman, Ini 3 Rekomendasi Cafe ala Jepang di Jakarta

Ilustrasi cafe estetik dengan spot foto menarik (Dok. Topntp26/Freepik)

JawaPos.com — Jakarta dikenal sebagai destinasi kuliner dengan beragam pilihan hidangan dari berbagai penjuru dunia, termasuk Jepang.

Bagi kamu yang menyukai nuansa khas Negeri Sakura, kini tersedia berbagai kafe Jepang di Jakarta yang tidak hanya menawarkan makanan autentik, tetapi juga suasana yang nyaman untuk bersantai.

Mulai dari desain interior bergaya Jepang yang menarik hingga pilihan menu seperti matcha, kopi, dan hidangan khas lainnya, tempat-tempat ini cocok untuk dikunjungi bersama teman, pasangan, maupun keluarga karena memberikan pengalaman yang menyenangkan dan membuat betah.

Berikut ini adalah tiga rekomendasi kafe Jepang di Jakarta yang lezat dan layak masuk daftar kunjunganmu.

1.       Kurasu

Kurasu merupakan kedai kopi dan cafe bergaya Jepang yang kini hadir di Jakarta sebagai bagian dari brand kopi asal Kyoto, Jepang.

Brand tersebut akhirnya membuka beberapa cabang di Jakarta dengan konsep yang menggabungkan tradisi kopi Jepang dengan suasana modern yang nyaman.

Dilansir dari akun Instagram @kurasuid, tempat ini memiliki banyak menu minuman, seperti dirty latte, mocha, kurasu signature matcha latte, ceremonial grade-matcha, lemon peach soda, dan menu minuman lainnya.

Terdapat juga menu makanan di Kurasu, seperti chicken tenders, ebi curry mayo, smoked salmon, tuna kimchi grilled cheese, dan menu makanan lainnya.

Untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribu dan untuk makanan dikenakan harga mulai dari Rp 60 ribu.

Cafe di Kurasu ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Iskandarsyah I No.9, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan.

2.       Hario Cafe Tokyo

Berlokasi di Near South Lobby CBD One Satrio, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Hario Cafe Tokyo merupakan cafe asal Jepang yang mengusung konsep coffee experience khas Jepang.

Cafe ini menawarkan suasana nyaman dengan desain minimalis modern. Dilansir dari akun Instagram @hariocafe.id, tempat ini memiliki banyak menu minuman, seperti Tokyo latte, matcha espresso, caffe latte, houjicha latte, chocolate, fuku mokka, dan menu minuman lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
