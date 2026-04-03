Lania Monica
03 April 2026, 12.10 WIB

Intip 7 Kuliner Khas Kota Cirebon yang Menggugah Selera, Wajib Kalian Coba!

Pedesan Entog (web/cirebon.jawapos)

JawaPos.com - Kota Cirebon, kota yang terletak di pesisir utara Jawa Barat, dikenal dengan kekayaan kuliner tradisionalnya yang khas dan menggoda selera. 

Bagi pecinta makanan pedas, Cirebon menawarkan berbagai hidangan yang tidak hanya lezat tetapi juga memberikan sensasi pedas yang memanjakan lidah.

Berikut adalah tujuh kuliner pedas khas Cirebon yang wajib Anda coba dikutip dari berbagai sumber Google Maps:

Pedesan Entog merupakan hidangan berbahan dasar daging entog (sejenis itik) yang dimasak dengan bumbu pedas khas Cirebon. Salah satu tempat terkenal yang menyajikan hidangan ini adalah Pedesan Entog Mas Nana, berlokasi di Jalan Fatahilah No. 80, Kabupaten Cirebon. 

Daging entog yang empuk dipadukan dengan bumbu rica-rica pedas menciptakan cita rasa yang menggugah selera. Warung ini buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB. 

2. Si Paling Mercon

Bagi Anda yang mencari variasi menu pedas, Si Paling Mercon menawarkan berbagai hidangan seperti nasi dadar mercon, nasi ayam mercon, nasi udang mercon, nasi cumi mercon, dan nasi sapi mercon. 

Setiap menu disajikan dengan sambal super pedas yang akan memuaskan para pecinta pedas. Lokasi kedai ini berada di Jalan Tentara Pelajar No. 82, Kota Cirebon, dan buka setiap hari dari pukul 11.00 hingga 21.00 WIB. 

3. Gudang Oyster

Untuk penggemar seafood, Gudang Oyster menyajikan tiram bakar dengan sambal pedas yang khas. Selain tiram, tersedia juga menu lain seperti lobster dan udang yang dimasak dengan bumbu pedas menggoda. 

Tempat ini berlokasi di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 45, Kota Cirebon, dan buka dari pukul 12.00 hingga 22.00 WIB setiap hari. 

4. Pentol Mamangku x Sempol Rasa

Pentol, bola daging kecil mirip bakso, menjadi camilan favorit di Cirebon. Di Pentol Mamangku x Sempol Rasa, pentol disajikan dengan kuah pedas berisi cabai rawit yang menantang. Menu andalannya termasuk pentol ceker, pentol keju, pentol daging, dan pentol iga. 

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Simak, Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cirebon Senin 06 April 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cirebon Senin 06 April 2026

06 April 2026, 06.31 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat untuk Cirebon Minggu 5 April 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat untuk Cirebon Minggu 5 April 2026

05 April 2026, 14.22 WIB

6 Rekomendasi Jajanan Terlengkap di Cirebon, Wajib Kalian Kunjungi! - Image
Kuliner

6 Rekomendasi Jajanan Terlengkap di Cirebon, Wajib Kalian Kunjungi!

03 April 2026, 12.07 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

