Intip 7 Kuliner Khas Kota Cirebon yang Menggugah Selera, Wajib Kalian Coba!

JawaPos.com - Kota Cirebon, kota yang terletak di pesisir utara Jawa Barat, dikenal dengan kekayaan kuliner tradisionalnya yang khas dan menggoda selera.

Bagi pecinta makanan pedas, Cirebon menawarkan berbagai hidangan yang tidak hanya lezat tetapi juga memberikan sensasi pedas yang memanjakan lidah.

Berikut adalah tujuh kuliner pedas khas Cirebon yang wajib Anda coba dikutip dari berbagai sumber Google Maps:

1. Pedesan Entog Mas Nana

Pedesan Entog merupakan hidangan berbahan dasar daging entog (sejenis itik) yang dimasak dengan bumbu pedas khas Cirebon. Salah satu tempat terkenal yang menyajikan hidangan ini adalah Pedesan Entog Mas Nana, berlokasi di Jalan Fatahilah No. 80, Kabupaten Cirebon.

Daging entog yang empuk dipadukan dengan bumbu rica-rica pedas menciptakan cita rasa yang menggugah selera. Warung ini buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

2. Si Paling Mercon Bagi Anda yang mencari variasi menu pedas, Si Paling Mercon menawarkan berbagai hidangan seperti nasi dadar mercon, nasi ayam mercon, nasi udang mercon, nasi cumi mercon, dan nasi sapi mercon.

Setiap menu disajikan dengan sambal super pedas yang akan memuaskan para pecinta pedas. Lokasi kedai ini berada di Jalan Tentara Pelajar No. 82, Kota Cirebon, dan buka setiap hari dari pukul 11.00 hingga 21.00 WIB.

3. Gudang Oyster Untuk penggemar seafood, Gudang Oyster menyajikan tiram bakar dengan sambal pedas yang khas. Selain tiram, tersedia juga menu lain seperti lobster dan udang yang dimasak dengan bumbu pedas menggoda.

Tempat ini berlokasi di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 45, Kota Cirebon, dan buka dari pukul 12.00 hingga 22.00 WIB setiap hari.