Resep Ice Latte Vanilla Pudding: Minuman Segar Creamy untuk Teman Perjalanan

Potret ice latte vanilla pudding creamy dan segar yang cocok untuk santai. (Sumber: instagram.com/@yokomakan)

JawaPos.com - Menjelang momen perjalanan jauh seperti mudik, banyak orang mulai menyiapkan berbagai kebutuhan agar perjalanan tetap nyaman. Salah satunya adalah menjaga “asupan energi” agar tetap fokus dan tidak mudah lelah di perjalanan.

JawaPos.com - Bagi pecinta kopi, membawa minuman favorit tentu jadi solusi praktis agar tetap segar di mana saja. Salah satu kreasi minuman yang sedang populer adalah ice latte vanilla pudding. Perpaduan kopi dengan tekstur pudding yang lembut menciptakan sensasi minum yang unik, tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mengenyangkan.

Minuman ini cocok dijadikan bekal perjalanan karena praktis dan bisa disiapkan. Dilansir dari @yokomakan, ice latte vanilla pudding menjadi pilihan menarik karena menggabungkan rasa manis lembut dari pudding dengan pahitnya kopi espresso, menghasilkan keseimbangan rasa yang pas di lidah.



Bahan-Bahan

1 bungkus vanilla pudding

150 ml susu almond

Double shot espresso

Air secukupnya (untuk membuat pudding)

Es batu secukupnya



Cara Pembuatan

1. Membuat Vanilla Pudding

Masak vanilla pudding sesuai petunjuk pada kemasan. Setelah matang, tuang ke dalam wadah lalu diamkan hingga set dan dingin. Bisa juga disimpan di kulkas agar teksturnya lebih padat.

2. Siapkan Kopi

Seduh espresso hingga mendapatkan double shot. Biarkan sedikit hangat atau dinginkan sesuai selera.

3. Susun Minuman

Masukkan potongan atau scoop vanilla pudding ke dalam gelas. Tambahkan es batu secukupnya.

4. Tuang Susu Almond

Tuangkan susu almond ke dalam gelas hingga menutupi pudding.

5. Tambahkan Espresso

Tuang espresso secara perlahan di atas susu untuk mendapatkan efek layer yang cantik.

6. Penyajian

Aduk sebelum diminum agar semua rasa tercampur, atau nikmati secara bertahap untuk sensasi berbeda di setiap tegukan.



Ice latte vanilla pudding adalah inovasi minuman yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam menikmati kopi. Tekstur creamy dari pudding berpadu dengan kopi yang bold menciptakan kombinasi rasa yang unik dan memanjakan.



Minuman ini sangat cocok dibawa saat perjalanan jauh seperti mudik, piknik, atau sekadar dinikmati di rumah saat cuaca panas. Selain praktis, bahan-bahannya juga mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak memakan waktu lama.



Bagi kamu yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari kopi biasa, resep ini bisa jadi pilihan menarik. Rasanya tetap ringan, namun tetap memberikan energi tambahan untuk menjalani aktivitas sepanjang hari.