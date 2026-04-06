Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
06 April 2026, 19.18 WIB

Resep Ice Latte Vanilla Pudding: Minuman Segar Creamy untuk Teman Perjalanan

Potret ice latte vanilla pudding creamy dan segar yang cocok untuk santai. (Sumber: instagram.com/@yokomakan)

JawaPos.com - Menjelang momen perjalanan jauh seperti mudik, banyak orang mulai menyiapkan berbagai kebutuhan agar perjalanan tetap nyaman. Salah satunya adalah menjaga “asupan energi” agar tetap fokus dan tidak mudah lelah di perjalanan.

 
JawaPos.com - Bagi pecinta kopi, membawa minuman favorit tentu jadi solusi praktis agar tetap segar di mana saja. Salah satu kreasi minuman yang sedang populer adalah ice latte vanilla pudding. Perpaduan kopi dengan tekstur pudding yang lembut menciptakan sensasi minum yang unik, tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mengenyangkan.
 
Minuman ini cocok dijadikan bekal perjalanan karena praktis dan bisa disiapkan. Dilansir dari @yokomakan, ice latte vanilla pudding menjadi pilihan menarik karena menggabungkan rasa manis lembut dari pudding dengan pahitnya kopi espresso, menghasilkan keseimbangan rasa yang pas di lidah.
 

Bahan-Bahan
1 bungkus vanilla pudding
150 ml susu almond
Double shot espresso
Air secukupnya (untuk membuat pudding)
Es batu secukupnya

Cara Pembuatan
1. Membuat Vanilla Pudding
Masak vanilla pudding sesuai petunjuk pada kemasan. Setelah matang, tuang ke dalam wadah lalu diamkan hingga set dan dingin. Bisa juga disimpan di kulkas agar teksturnya lebih padat.
2. Siapkan Kopi
Seduh espresso hingga mendapatkan double shot. Biarkan sedikit hangat atau dinginkan sesuai selera.
3. Susun Minuman
Masukkan potongan atau scoop vanilla pudding ke dalam gelas. Tambahkan es batu secukupnya.
4. Tuang Susu Almond
Tuangkan susu almond ke dalam gelas hingga menutupi pudding.
5. Tambahkan Espresso
Tuang espresso secara perlahan di atas susu untuk mendapatkan efek layer yang cantik.
6. Penyajian
Aduk sebelum diminum agar semua rasa tercampur, atau nikmati secara bertahap untuk sensasi berbeda di setiap tegukan.

Ice latte vanilla pudding adalah inovasi minuman yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam menikmati kopi. Tekstur creamy dari pudding berpadu dengan kopi yang bold menciptakan kombinasi rasa yang unik dan memanjakan.

Minuman ini sangat cocok dibawa saat perjalanan jauh seperti mudik, piknik, atau sekadar dinikmati di rumah saat cuaca panas. Selain praktis, bahan-bahannya juga mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak memakan waktu lama.

Bagi kamu yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari kopi biasa, resep ini bisa jadi pilihan menarik. Rasanya tetap ringan, namun tetap memberikan energi tambahan untuk menjalani aktivitas sepanjang hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore