Resep Spicy Garlic Chicken Wrap: Menu Praktis Tinggi Protein, Cocok untuk Diet & Meal Prep

Potret spicy garlic chicken wrap yang tinggi protein, sangat praktis dan cocok untuk diet.



JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari menu yang simpel, tinggi protein, tapi tetap enak dan nggak ngebosenin, spicy garlic chicken wrap ini wajib banget masuk list.

Menurut @diana.nana.id dengan kombinasi dada ayam yang dibumbui gurih pedas, ditambah saus bawang yang aromatik, menu ini nggak cuma mengenyangkan tapi juga cocok untuk kamu yang lagi menjaga pola makan.



Menariknya, dalam satu wrap sudah mengandung sekitar 430 kalori dengan 36 gram protein. Ini bikin menu ini ideal untuk makan siang, makan malam, atau bahkan bekal karena praktis dan tetap bernutrisi.



Bahan-Bahan

Ayam:

500 gram dada ayam

2 sdt chili powder

2 sdt garlic powder

1 sdt garam

1/2 sdm minyak (untuk memasak)



Pelengkap:

4 lembar wrap/tortilla

3 butir telur rebus



Saus:

1.5 sdm chili oil

1.5 sdm bawang putih goreng

1/2 sdm cuka

1 sdt gula

4 sdm air



Cara Pembuatan

1. Marinasi dan Masak Ayam

Campurkan dada ayam dengan chili powder, garlic powder, dan garam. Aduk hingga merata, lalu masak dengan sedikit minyak menggunakan pan hingga matang dan sedikit kecokelatan. Setelah itu, potong-potong sesuai selera.

2. Siapkan Saus

Campurkan chili oil, bawang putih goreng, cuka, gula, dan air. Aduk hingga semua bahan menyatu dan rasanya seimbang antara pedas, gurih, dan sedikit asam.

3. Siapkan Isian

Iris telur rebus menjadi beberapa bagian agar mudah disusun di dalam wrap.

4. Susun Wrap

Ambil tortilla, lalu isi dengan potongan ayam, telur rebus, dan siram dengan saus secukupnya.

5. Gulung dan Sajikan

Lipat dan gulung wrap dengan rapi. Bisa langsung dimakan atau dipanggang sebentar agar bagian luarnya lebih crispy.



Spicy garlic chicken wrap ini adalah contoh menu sehat yang tetap terasa “fun” untuk dimakan. Perpaduan ayam yang juicy, saus pedas gurih, dan tambahan telur membuatnya kaya rasa sekaligus tinggi protein.



Menu ini juga cocok untuk meal prep karena bisa disiapkan dalam jumlah banyak dan disimpan untuk beberapa hari. Selain itu, kamu bisa menambahkan sayuran seperti selada atau tomat agar lebih segar dan seimbang.



Kalau kamu lagi bosan dengan menu diet yang itu-itu saja, wrap ini bisa jadi alternatif yang praktis, enak, dan tetap mendukung goals kamu.