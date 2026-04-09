7 Kuliner Nasi Krawu di Gresik yang Wajib Dicoba, Paduan Daging dan Serundengnya Juara

rekomendasi tempat kuliner nasi krawu di Gresik. (Dok. Gresikkab.go.id)
JawaPos.com – Nasi krawu adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Gresik, hadir dengan perpaduan nasi pulen, daging suwir empuk, serundeng kelapa gurih, dan sambal khas yang menggugah selera.
Dari warung sederhana pinggir jalan hingga depot yang sudah mempertahankan resep turun-temurun selama puluhan tahun, nasi krawu Gresik selalu punya daya tarik tersendiri sebagai kuliner autentik yang wajib dicoba.
Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari cita rasa bumbu, pilihan lauk pendamping, hingga suasana tempat makan yang nyaman.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Disparekrafbudpora Kabupaten Gresik pada Kamis (9/4), berikut tujuh rekomendasi tempat kuliner nasi krawu di Gresik.
1. Nasi krawu Bu Timan
Warung yang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin SH. No. 245, Dahanrejo ini menjadi salah satu warung nasi krawu paling dikenal dengan cita rasa yang enak dan konsisten.
Tempat makannya bersih dan nyaman, menjadikan kunjungan ke sini terasa menyenangkan tanpa perlu khawatir soal kebersihan.
Selain nasi krawu, tersedia pula menu soto dan rawon sebagai pilihan alternatif yang tidak kalah menggugah selera.
Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, menjadikan warung ini pilihan tepat untuk makan bersama keluarga maupun teman.
