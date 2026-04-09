20 Restoran Paling Recommended di Tunjungan Plaza Surabaya, Cita Rasa Menjanjikan Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Tunjungan Plaza Surabaya bukan hanya surga belanja, tapi juga menyimpan deretan restoran lezat yang wajib dicoba.

Dari masakan Jepang hingga hidangan Eropa, pilihan restoran di Tunjungan Plaza Surabaya sangat beragam dan cocok untuk semua selera.

Bagi kamu yang sedang merencanakan makan siang atau makan malam di Tunjungan Plaza Surabaya, daftar restoran berikut bisa jadi panduan yang tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Pinhome pada Kamis (9/4), berikut 20 rekomendasi restoran di Tunjungan Plaza Surabaya.

1. Pepper Lunch

Restoran cepat saji ini menyajikan beragam menu steak di atas hot plate panas sehingga makanan selalu terasa segar saat disantap.

Berlokasi di Tunjungan Plaza 3, Lantai 5, tempat ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 21.30 dengan harga mulai Rp 100.000 per orang.

2. Marugame Udon

Restoran ini menjadi tujuan utama pecinta udon dengan beragam varian kuah kaldu khas Jepang yang bisa disesuaikan selera.